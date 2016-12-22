МВФ предупредил Венесуэлу об инфляции в 1000000%

Международный валютный фонд предупредил власти Венесуэлы, что инфляция в стране к концу года достигнет миллиона процентов, если правительство не изменит нынешнюю финансовую политику

Жители Каракаса в очереди за хлебом. 23 марта 2018 года (Фото: Ariana Cubillos / AP)

Алехандро Вернер, глава департамента МВФ, отвечающего за западное полушарие, предупредил, что нынешняя финансовая политика властей Венесуэлы, постоянно печатающих деньги для закрытия дыры в бюджете, приведет к гигантской инфляции, сообщает Bloomberg.

По словам Вернера, происходящее в Венесуэле сравнимо с тем, что происходило в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х. Если дело продолжится в нынешнем ключе, то страну может ждать инфляция размеров в миллион процентов.

Как отметил финансист, экономический кризис, гиперинфляция, нехватка товаров и еды уже привели к массовому отъезду людей из страны, что впоследствии скажется и на соседях Венесуэлы.

Власти Венесуэлы признают наличие кризиса, однако объясняют его «экономической войной» со стороны внешних и внутренних врагов. При этом с ухудшением ситуации государственные ведомства перестали публиковать статистические данные.

По данным независимых экспертов, в прошлом году инфляция составила 60000%, а за последние три месяца этот показатель вырос до 300000%.