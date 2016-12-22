В нескольких районах Эквадора ввели режим ЧП из-за притока венесуэльцев

Правительство Эквадора объявило режим чрезвычайного положения в провинциях Пичинча, Карчи и Эль-Оро на границах с Перу и Колумбией из-за увеличившегося притока венесуэльских мигрантов. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Эквадора.

Отмечается, что в последнее время ежедневно границу пересекали до 4200 беженцев из Венесуэлы. В связи с этим, власти Эквадора приняли решение направить в указанные провинции дополнительное число сотрудников охраны и миграционного контрол, медиков, психологов и соцработников. Подчеркивается, что международные организации готовы предоставить беженцам палатки, продовольственные пайки, воду, комплекты личной гигиены.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли рассказала о гуманитарном транше в $9 млн от Вашингтона для венесуэльских мигрантов в Колумбии. Предоставленное правительством США финансирование пойдет на приобретение воды и медикаментов.

Экономический кризис в Венесуэле продолжается с 2013 года. Агентство Bloomberg в феврале 2018 года составило рейтинг «самых несчастных» экономик мира, первое место в котором досталась Венесуэле. Тогда же показатель инфляции в боливарианской республике достиг отметки в 6000%. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года может составить 1 000 000%, если власти не примут необходимые финансовые меры.