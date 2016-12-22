Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Верховный суд Бразилии отменил принятое судом штата Рорайма решение о закрытии границы с Венесуэлой из-за большого потока беженцев из этой страны, сообщает Reuters.

Федеральный судья Элдер Баррету в воскресенье постановил закрыть границу до того момента, пока приграничный штат Рорайма не сможет создать нормальные условия для размещения большого числа мигрантов из Венесуэлы, покидающих страну из-за плохого экономического положения. Однако это судебное решение так и не вступило в силу из-за апелляции правительства Бразилии. Верховный суд Бразилии решил, что закрытие границы является дискриминационной мерой и противоречит местным законам.

По данным Reuters, в Рорайму за последние три года прибыли «десятки тысяч» венесуэльцев. Их появление в штате привело к росту преступности, появлению множества бездомных людей на улицах и гуманитарному кризису.

Следуя рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, бразильские власти с мая используют военную авиацию, чтобы обеспечить перевозку беженцев в другие штаты и города Бразилии. По данным к началу августа, порядка 820 венесуэльцев были вывезены из Боа Виста, столицы штата Рорайма. Однако более 500 венесуэльцев каждый день прибывают в Бразилию и многие из них остаются в Рорайме, так как не могут позволить себе двигаться дальше, указывает Reuters.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией и острым дефицитом товаров первой необходимости. Страна также переживает политический кризис — летом 2017 года президент Николас Мадуро созвал Национальное учредительное собрание для изменения Конституции.