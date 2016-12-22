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В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате
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В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате
Общество, 00:14
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В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате

Член совета венесуэльского муниципалитета Либертадор в Каракасе Хесус Армас осудил власти за то, что месячная стоимость школьных завтраков в столичных учебных заведениях приблизилась к размеру минимальной зарплаты. Об этом сообщает El Nacional.

«Вы не можете кормить детей обедом или ужином, не говоря уже о том, чтобы содержать семью. 75% школьных санузлов не подходят для детей, у нас кризисная ситуация с водоснабжением, есть проблемы с транспортировкой, которые влияют на посещаемость», — сказал Армас.

По его словам, школьный завтрак, в который входит сэндвич с сыром и сок, стоит 73 боливара ($1,20), а за 20 дней родителям придется заплатить за питание ребенка 1420 боливаров ($23,29), отмечает Tenemos Noticias. В настоящее время минимальная заработная плата в месяц в Венесуэле составляет 1800 боливаров ($30). Политик является лидером оппозиционной партии «Справедливость прежде всего».

В августе власти Венесуэлы провели девальвацию боливара к доллару на 96%, во время которой повысили минимальную месячную зарплату в 60 раз — с $0,5 до $30. При этом эксперты отмечали, что такие меры только спровоцируют гиперинфляцию.

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«У Венесуэлы нет долларов, чтобы предложить их рынку для обеспечения заявленного обменного курса, поэтому боливар продолжит обесцениваться, а спрос на доллары для расчета за импортные товары в стране, где своего практически ничего не производится, лишь увеличит стоимость американской валюты», — цитирует Reuters экономиста консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубала Оливероса.

В феврале Bloomberg опубликовал рейтинг «самых несчастных» экономик мира, в котором Венесуэла заняла первое место. Страна возглавила список четвертый раз подряд.

Теги: Венесуэла , девальвация , Школьники
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