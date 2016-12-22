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Российский Минфин поможет Венесуэле справиться с кризисом
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Российский Минфин поможет Венесуэле справиться с кризисом
Экономика, 17:18
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Российский Минфин поможет Венесуэле справиться с кризисом
Власти Венесуэлы пригласили российских специалистов, которые должны поделиться опытом в проведении экономических реформ на фоне продолжающегося в стране кризиса
Фото: Manaure Quintero / Bloomberg

Группа чиновников Минфина, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС, Казначейства отправилась в Венесуэлу по приглашению правительства этой страны, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя финансового ведомства Андрея Лаврова. По его словам, в Каракасе рассчитывают на обмен опытом с россиянами в области проведения экономических реформ.

Первым делом, по словам Лаврова, приехавшие в Венесуэлу должны поучаствовать в заседании экспертной группы, которая поможет разработать меры в области управления экономикой в кризисной ситуации. Среди участников совещания будет и заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Венесуэла в последние месяцы испытывает серьезные сложности в связи с финансово-экономическим кризисом. В августе власти были вынуждены девальвировать национальную валюту на 96% по отношению к доллару.

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Президент страны Николас Мадуро обвиняет в кризисе США. В Вашингтоне признают, что оказывают давление на Венесуэлу для того, чтобы туда «вернулась демократия». «Жители Венесуэлы понимают, что боливарианский лидер не был тем, кто позаботился о том, чтобы их наилучшие интересы действительно отражались в политике правительства», — заявил в конце сентября государственный секретарь США Майк Помпео.

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По прогнозу МВФ, инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 млн процентов. По прогнозу S&P, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году.

В 2017 году ВВП страны упал на 14%, по данным МВФ, а в этом году ожидается сокращение на 18%.
Автор: Артем Филипенок.
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