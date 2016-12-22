В Кремле заявили о тщательном наблюдении за ситуацией с ценами на бензин

В Кремле тщательно отслеживают ситуацию с ценами на бензин, конкретными мерами по решению проблемы занимается правительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
Принимаются «очень активные, энергичные меры», уточнил представитель Кремля.
25 октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РБК, что до конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр. По данным Московской топливной ассоциации, на 22 октября средняя цена литра бензина АИ-92 составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб. В Минфине заявили, что сдерживанию роста цен на бензин может способствовать лицензирование экспорта топлива. Об обсуждении правительством возможности ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на топливный рынок говорил 24 октября вице-премьер Дмитрий Козак.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго провести консультации с нефтяными компаниями, чтобы цены на нефтепродукты на внутреннем рынке удалось сохранить на прежнем уровне. Как отметил Медведев, если консультации не приведут к желаемому результату, он подпишет решение о введении запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты.