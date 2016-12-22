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Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин
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Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин
Экономика, 15:45
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Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин
Премьер-министр поручил провести консультации с нефтяными компаниями с целью не допустить роста цен на бензин. В случае провала переговоров Медведев грозит ввести запретительные пошлины на вывоз нефтепродуктов и нефти
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам развития железных дорог затронул ситуацию с ценами на бензин. Он поручил Министерству энергетики в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями, чтобы сохранить цены на нефтепродукты на внутреннем рынке на нынешнем уровне, сообщает агентство «Интерфакс».

«Несмотря на принятые меры, в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал Медведев.

На случай, если консультации не приведут к желаемому результату, премьер подготовил другой вариант. «Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — заявил Медведев.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.

Независимый топливный союз предупредил об осеннем росте цен на бензин
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25 октября директор департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что для предотвращения роста цен на бензин необходимо ввести лицензии для НПЗ на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок. В этом случае удастся исключить из экспортной схемы перекупщиков, которые покупают на внутреннем рынке, вывозят нефтепродукты и тем самым толкают цены вверх.

Вопрос в том, как юридически проработать это с компаниями, «чтобы ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки, сверхобязанностей по поставкам на внутренний рынок», объяснил Сазанов.

Нефтяные ножницы: что будет с ценами на бензин в России
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Крупнейшие нефтяные компании в конце мая согласились заморозить цены на заправках, а правительство в ответ на это снизило акцизы на бензин и дизель. Тем не менее Независимый топливный союз предупредил, что цены осенью будут отпускать, чтобы избежать их резкого роста в начале следующего года. С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в полтора раза, до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 т соответственно, а ставка НДС вырастет с 18 до 20%.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: бензин , Дмитрий Медведев
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