Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин

Премьер-министр поручил провести консультации с нефтяными компаниями с целью не допустить роста цен на бензин. В случае провала переговоров Медведев грозит ввести запретительные пошлины на вывоз нефтепродуктов и нефти

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам развития железных дорог затронул ситуацию с ценами на бензин. Он поручил Министерству энергетики в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями, чтобы сохранить цены на нефтепродукты на внутреннем рынке на нынешнем уровне, сообщает агентство «Интерфакс».

«Несмотря на принятые меры, в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал Медведев.

На случай, если консультации не приведут к желаемому результату, премьер подготовил другой вариант. «Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — заявил Медведев.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.

25 октября директор департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что для предотвращения роста цен на бензин необходимо ввести лицензии для НПЗ на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок. В этом случае удастся исключить из экспортной схемы перекупщиков, которые покупают на внутреннем рынке, вывозят нефтепродукты и тем самым толкают цены вверх.

Вопрос в том, как юридически проработать это с компаниями, «чтобы ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки, сверхобязанностей по поставкам на внутренний рынок», объяснил Сазанов.