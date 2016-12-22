Национальный топливный союз предупредил об осеннем росте цен на бензин

До конца 2018 года цены на бензин на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр, предупредил глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Вице-премьер Дмитрий Козак обещал удержать под контролем ситуацию на топливном рынке

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

До конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр, заявил РБК президент Независимого топливного союза (объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павел Баженов.

По данным Московской топливной ассоциации на 22 октября, средняя цена литра бензина АИ-92 в Москве составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб. То есть рост может составить до 6,5–7%.

Центробанк в начале октября предсказывал, что до конца года бензин и дизтопливо не будут дорожать. Стабильности ситуации будут способствовать принятые правительством меры, расширение объемов биржевых продаж и соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Крупнейшие нефтяные компании в конце мая согласились заморозить цены на заправках, а правительство в ответ на это снизило акцизы на бензин и дизель. Но уже сейчас власти постепенно начнут отпускать цены, чтобы избежать взрывного роста в 2019 году из-за роста акцизов и налогов, считает Баженов. С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в полтора раза, до 12,314 тыс. руб. и 8,541 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка НДС вырастет с 18 до 20%.

Один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать. За первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. Летом оптовые цены практически не росли.

Владельцы независимых сетей заправок, у которых в отличие от крупнейших нефтяных компаний нет ни добывающих активов, ни НПЗ, формально не были частью соглашения с правительством, но тоже удерживали цены, чтобы не растерять клиентов. Некоторые из них уже начали повышать ценники на заправках. Например, в начале октября стало известно, что Петербургская топливная компания подняла цены на дизель сразу на 4 руб., до 50 руб за литр, почти до такого же уровня цены подняли красноярские сети АЗС «КНП» и «25 часов».

Источник, близкий к одному из профильных министерств, заявил РБК, что власти не собираются отпускать цены на бензин. По его словам, сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами. Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания 24 октября заявил, что обстановка «неустойчивая и напряженная», но «ситуацию на топливном рынке удастся удержать под контролем».​