Нефтяные ножницы: что будет с ценами на бензин в России

Правительство признало «неустойчивую и напряженную» ситуацию на топливном рынке из-за скачков рубля и цен на нефть. Чиновники обсуждают с нефтяниками новые меры сдерживания цен на топливо. РБК разобрался, что из этого выйдет

Фото: Евгений Одиноков / ТАСС

Продолжится ли рост цен на бензин?

После резкого весеннего роста цен на бензин, с которым пришлось разбираться президенту Владимиру Путину, руководители крупнейших нефтяных компаний в конце мая согласились заморозить цены на заправках. Правительство в ответ на это снизило акцизы на бензин и дизель.

Но владельцы заправок не смогли постоянно удерживать цены на фоне дорожающей нефти и ожиданий роста акцизов с 1 января 2019 года.

Владельцы независимых сетей заправок, у которых в отличие от крупнейших нефтяных компаний нет ни добывающих активов, ни НПЗ, формально не были частью соглашения с правительством, но для сохранения клиентов тоже удерживали цены. Однако некоторые уже начали их повышать. Так, в начале октября стало известно, что Петербургская топливная компания подняла цены на дизтопливо сразу на 4 руб., до 50 руб. за литр. Почти до такого же уровня цены подняли и красноярские сети АЗС — КНП и «25 часов».

Отпустить цены на топливо хотят не только владельцы независимых сетей, но и нефтяные холдинги. «Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», — говорил в сентябре в интервью телеканалу РБК предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. У правительства была негласная договоренность с нефтяниками начать понемногу отпускать цены осенью, рассказывал РБК источник, близкий к правительству.

Первый признак скорого роста цен на АЗС — подъем оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать. За первые три недели октября, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тыс руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. Летом оптовые цены практически не росли.

До конца года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр, уверен президент Независимого топливного союза (объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павел Баженов. По его мнению, правительство начнет постепенно отпускать цены уже сейчас, чтобы избежать взрывного роста в 2019 году, который может спровоцировать рост акцизов и НДС. Но источник, близкий к одному из профильных министерств, это опровергает. По его словам, сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами. Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания 24 октября заявил, что обстановка «неустойчивая и напряженная», но «ситуацию на топливном рынке удастся удержать под контролем».

Как в России формируются цены на бензин?

Цены на топливо в России зависят от цены на нефть, курса рубля и налогов — экспортных пошлин, акцизов и НДС. Весной цены на бензин взлетели на фоне роста всех трех параметров: с 1 января правительство повысило акцизы, выросли цены на нефть, а рубль, наоборот, ослабел, объяснял в августе в интервью РБК Козак.

Рынок топлива — международный. Нефтяники стремятся зарабатывать в России столько же, сколько за рубежом. Но цена на нефть и курс рубля стали заметно влиять на топливные цены только с февраля прошлого года, когда правительство ввело «бюджетное правило» и отвязало курс рубля от цены на нефть. Раньше экспортная цена топлива в рублях — альтернатива цене на внутреннем рынке — почти не менялась. Цена на нефть росла, рубль укреплялся, и наоборот. С начала прошлого года стали возможны одновременно рост цен на нефть и ослабление рубля, а, значит и серьезный рост рублевой цены на топливо на экспортных рынках. В итоге в этом году разница между экспортной альтернативой и внутренними ценами на бензин иногда доходила до 12–15 тыс. руб. за тонну, а на дизель — до 6–7 тыс. руб., говорит директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Такого дисконта на внутреннем рынке в России не было никогда, утверждает эксперт.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Макроэкономические факторы почти непредсказуемы: на нефтяные цены будет влиять добыча нефти в Иране в условиях ограничительной политики США, а на курс рубля — новые американские санкции против России, говорит Борисов. На рынке еще никогда не было такой волатильности, это явление уже назвали «новой неопределенностью», объясняет он.

«ВТБ Капитал» прогнозирует снижение цен на нефть в 2019 году до $65 за баррель (сейчас около $75), а в течение трех лет — до $50 за баррель, говорит экономист банка Александр Исаков. А международные трейдеры, напротив, ждут возращения цены к $100 за баррель.

Рубль, по прогнозу «ВТБ Капитала», в следующем году ослабеет до 68,4 руб. за доллар (курс на 25 октября — 65,63 руб.). Прогноз Альфа-банка — 67 руб. за доллар до конца 2019 года, говорит главный экономист банка Наталья Орлова.

В 2019 году в России вырастут налоги, которые прямо влияют на цены на бензин. С 1 января акцизы на него и дизельное топливо увеличатся в полтора раза, до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка НДС вырастет с 18 до 20% (на 1 тыс. руб., до 9,6 тыс. руб. за тонну в текущих ценах). Рост налогов и сочетание других факторов могут стать причиной скачка цен к высокому сезону, апрелю-маю 2019 года, предупреждает Баженов.

С 2019 года в России также начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ. Вместе с этим предусмотрен отказ от таможенной субсидии для нефтепереработки (эта субсидия предоставляется за счет сниженной таможенной пошлины на нефтепродукты по сравнению с пошлиной на нефть). Но правительство позаботилось о компенсации нефтяникам, так что в целом для отрасли маневр будет нейтральным, говорил в начале октября начальник департамента по работе с органами государственной власти «Газпром нефти» Павел Карчевский.

Как правительство собирается сдерживать цены? ​

Главный механизм сдерживания цен — бюджетная субсидия (демпфирующая надбавка), которая будет выплачиваться нефтяникам. Она рассчитывается по формуле и применяется при определенных правилах: когда размер нетбэка (экспортная цена за вычетом транспортных расходов и налогов) выше цены внутреннего рынка, но не больше чем на 10%. В 2019 году она может обойтись бюджету в 630 млрд руб., но 110 млрд из них бюджет вернет за счет роста НДПИ для отрасли. В результате, по подсчетам Vygon Consulting, надбавка почти полностью компенсирует нефтяникам рост акциза — 11,2 тыс. из 12,3 тыс. руб. на тонну.

Еще одна мера — введение заградительных пошлин на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.

В условиях скачков на нефтяном рынке и неопределенности с курсом рубля наличие демпфирующей надбавки полностью не снизит напряженности в начале года, считает Борисов из EY. Отказ от повышения акцизов помог бы стабилизировать рынок, считает он. Нефтяники и Минэнерго неоднократно предлагали не повышать их с 2019 года, но это предложение не было поддержано. Формально — из-за того, что пострадают дорожные фонды, которые пополняются за счет акцизов на топливо.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов еще летом говорил журналистам, что не видит проблемы в том, чтобы компенсировать выпадающие доходы дорожных фондов трансфертом из бюджета. Но от этой идеи отказались из-за категоричной позиции помощника президента Андрея Белоусова, который выступил за наполнение дорожных фондов исключительно за счет поступлений от акцизов, рассказали РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний. Представитель Белоусова не ответил на запрос РБК.

Алексей Сазанов (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

На этой неделе Сазанов неожиданно раскритиковал все ранее обсуждаемые меры по стабилизации цен на топливо. По его словам, налоговые и тарифные меры уже не работают: снижение акцизов или увеличение демпфирующей надбавки не поможет, потому что разница между внутренними и экспортными ценами слишком велика, экспортная альтернатива все равно станет давить на цены в России, а нефтяники будут стремиться направить нефтепродукты на экспорт. Введение заградительных пошлин, по его словам, «убьет нефтепереработку, особенно независимые НПЗ».

Теперь правительство обсуждает новую меру: обязать НПЗ поставлять на внутренний рынок определенное количество топлива в обмен на право экспортировать нефтепродукты, которое будет выдаваться в виде лицензии. Решение об этом пока не принято. В качестве временной меры такое лицензирование может сработать, но в долгосрочной перспективе нужны более рыночные меры стабилизации цен, считает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Что мешает нефтяникам, зарабатывающим на дорогой нефти, держать цены на бензин в России?

Высокие цены на нефть позволяют нефтяным компаниям зарабатывать рекордную прибыль на слабом рубле. В первом полугодии доналоговая прибыль (EBITDA) пяти крупнейших нефтяных компаний выросла почти на 50%, до 2,2 трлн руб., следует из отчетности «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти». По оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендная доходность российских нефтегазовых компаний по итогам 2018 года вырастет до 8%, что в два раза выше среднего уровня за последние десять лет.

Сейчас нефтяники субсидируют сегмент переработки за счет сверхдоходов в сегменте добычи, но позволить это себе могут только вертикально интегрированные компании (у них есть и добыча, и переработка, и АЗС). Но они не намерены все время так поддерживать переработку. К тому же в России есть и независимые нефтепереработчики, главный из которых «Новый поток» Дмитрия Мазурова (владеет Антипинским и Марийским НПЗ, управляет Афипским НПЗ), напоминает Ежов.

Под угрозой оказываются и независимые владельцы сетей АЗС, которые контролируют 60% заправок в стране. Как только крупнейшие нефтяные компании начинают отпускать оптовые цены, но продолжают сдерживать розничные, владельцы независимых АЗС попадают в ценовые ножницы: себестоимость топлива растет, но повышение цен в рознице только ухудшает ситуацию, потому что от них уходят клиенты. Независимый топливный союз (НТС) еще в июне заявил, что в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться.

Уход независимых АЗС приведет к монополизации рынка и росту цен на бензин, утверждал представитель НТС. Владельцы заправок даже предлагали правительству выкупить их бизнес, но это предложение не было поддержано.