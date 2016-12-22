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Минфин назвал «самую действенную» меру по сдерживанию роста цен на бензин
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Минфин назвал «самую действенную» меру по сдерживанию роста цен на бензин
Экономика, 15:03
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Минфин назвал «самую действенную» меру по сдерживанию роста цен на бензин
Минфин поддерживает идею введения лицензий для НПЗ на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок. Эта мера должна предотвратить рост цен на бензин
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лицензирование экспорта топлива для сдерживания роста цен станет полезной мерой при условии консенсуса с бизнесом. Об этом заявил журналистам директор департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов на Международном таможенном форуме, передал корреспондент РБК.

Правительство обсуждает возможность ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок, чтобы предотвратить рост цен на бензин и дизель, сообщил 24 октября вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтяниками.

«Идея хорошая», － прокомментировал Сазанов. «Если будет достигнут консенсус в вопросе лицензирования, то, на мой взгляд, это будет самая действенная из всех мер», － добавил он.

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Бизнес

Ограничив экспорт, по его словам, можно сдержать рост цен на бензин и дизель. «Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз. В противном случае цена всегда будет идти вверх за экспортом. А если мы всем, кроме производителя, запретим это делать, то, естественно, стабилизируется цена на внутреннем рынке», － пояснил представитель Минфина.

Объемы экспорта при этом не снизятся, продолжил Сазанов. «Если установить обязательства по поставкам на внутренний рынок, можно полностью насытить внутренний рынок, а то, что у них остается, производители смогут экспортировать», － отметил Сазанов.

«Необходимые объемы точно известны. 35 млн т － весь рынок бензина и 5 млн т － рынок дизельного топлива. Если установить обязательства поставок на внутренний рынок на 10–15% больше этого объема, то проблем с внутренним рынком быть не должно», － считает Сазанов.

Вопрос в том, как юридически проработать это с компаниями, «чтобы ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки, сверхобязанностей по поставкам на внутренний рынок», добавил чиновник.

24 октября правительство обсудило введение специальных лицензий для НПЗ с нефтяниками, писал РБК. Обладатели лицензий смогут экспортировать неограниченный объем топлива, но только при условии поставлять определенный объем продукции на внутренний рынок, объяснял источник РБК в правительстве. По его словам, фактически это фиксация сегодняшней ситуации с определенным объемом поставок на внутренний рынок, только в немного более жестком варианте.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: Минфин , бензин
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