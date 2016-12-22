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Правительство обсудило квотирование поставок топлива
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Правительство обсудило квотирование поставок топлива
Бизнес, 19:13
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Правительство обсудило квотирование поставок топлива
Правительство может ввести для НПЗ специальные лицензии, чтобы предотвратить рост цен на бензин и дизель. Обладатели лицензий смогут экспортировать топливо, но только при условии поставлять определенные объемы на внутренний рынок
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ситуация на рынке нефтепродуктов неустойчивая и напряженная, но правительство обсуждает новые меры регулирования на случай роста цен выше инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтяниками 24 октября. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил, отметив, что пока никаких договоренностей на этот счет нет.

Накануне совещания директор департамента Минфина Алексей С​азанов неожиданно заявил, что все предыдущие меры, которые правительство обсуждало для стабилизации цен на топливо — неповышение акцизов, изменение так называемой демпфирующей надбавки, введение заградительных пошлин на нефтепродукты, — на самом деле не работают (его цитировал «Интерфакс»).

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На совещании 24 октября правительство обсудило с нефтяниками введение специальных лицензий для НПЗ, сообщили со ссылкой на источники «Интерфакс» и ТАСС и подтвердил собеседник РБК в правительстве. Обладатели таких лицензий смогут экспортировать неограниченное количество топлива, но только при условии поставлять определенный объем продукции на внутренний рынок, объяснил источник РБК. Фактически это фиксация сегодняшней ситуации с определенным объемом поставок на внутренний рынок, только в немного более жестком варианте, объясняет он. «Если применять такой административный механизм, то он должен быть абсолютно мягким, прозрачным, некоррупционным», — добавил собеседник «Интерфакса».

Похожий механизм существовал в конце 1990-х годов: действовало пресловутое постановление правительства № 866, которое квотировало поставки на внутренний рынок: нефтяники были обязаны поставлять определенное количество российским потребителям, вспоминает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. До сих пор одной из главных угроз ценам на топливо считалась высокая экспортная альтернатива: в условиях единого рынка нефтепродуктов нефтяники стремились увезти побольше на экспорт или повысить цены на внутреннем рынке. «Но если вы определенный объем топлива можете продать исключительно в России, экспортная альтернатива пропадает и цены формируются на локальном рынке внутри страны», — объясняет Ежов. По его словам, в качестве временной меры такое лицензирование может сработать, но в долгосрочной перспективе нужны более рыночные меры стабилизации цен.

После весеннего скачка цен на топливо правительство 1 июня договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен на бензин и дизель, и с тех пор чиновники и бизнес регулярно обсуждают, как уйти от ручного регулирования цен, но не допустить их резкого роста. Нефтяники давно просят отпустить цены на бензин. «Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», — грозил в сентябре глава «Газпром нефти» Александр Дюков. У правительства была негласная договоренность с нефтяниками — потихоньку начать отпускать цены осенью, рассказывал РБК источник, близкий к кабинету министров.

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Косвенный признак возможного роста розничных цен — увеличение стоимости топлива на оптовом рынке. ​За первые три недели октября, по данным биржи СПбМТСБ, оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1​,71%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: бензин , дизель , Дмитрий Козак
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