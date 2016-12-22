США направят 5,2 тыс. военных на границу с Мексикой

На границу США и Мексики до конца недели прибудут 5,2 тыс. американских военнослужащих, заявил на пресс-конференции генерал Терренс О’Шонесси, глава Северного командования ВС США, пишет The Washington Post (WP).

«До конца этой недели мы отправим более 5,2 тыс. солдат на юго-западную границу», — сказал он, добавив, что там уже находятся свыше 2 тыс. военнослужащих.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что решил направить на границу с Мексикой военных из-за большого числа мигрантов. «Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, а если не удастся сделать это, я вызову вооруженные силы США и закрою нашу южную границ», — написал он в Twitter.

Позже, отвечая на вопрос, сколько военных он хочет разместить на границе, Трамп сказал «столько, сколько необходимо».

В субботу, 27 октября, сообщалось, что отправку военных согласовали в Пентагоне, однако там не называли число солдат, которых направят к границе. По данным WP, ранее речь шла об 1 тыс. военнослужащих.