Пентагон утвердил отправку войск на границу с Мексикой

Решение принято на фоне недавних обещаний Дональда Трампа остановить с помощью военных «караван» мигрантов. Численность контингента, который будет переброшен к границе с Мексикой, не уточняется

Джеймс Мэттис (Фото: Susan Walsh / AP )

Министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил запрос Министерства внутренней безопасности (DHS) о направлении дополнительных войск на границу США и Мексики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Пентагона.

В нем, частности, сказано, что Мэттис одобрил предоставление «возможностей для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы». Военные «будут оказывать гражданским властям помощь в планировании, инженерную поддержку (сооружение временных барьеров, заграждений), авиационную поддержку для перемещения сотрудников ведомств, медицинских бригад» и прочее, уточняется в заявлении Пентагона.

Ведущая роль на протяжении операции будет отведена Северному командованию Вооруженных сил США, уточняет Пентагон. Сколько именно военных отравится на границу с Мексикой, в сообщении Минобороны США не сказано. The Washington Post ранее писала, что это может быть контингент численностью около 1 тыс. человек.

Решение Пентагона последовало после недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который грозил отравить военных на границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток мигрантов.

«Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они [мигранты] будут остановлены!» — писал Трамп на своей странице в Twitter 25 октября. Чуть позже в этот же день он добавил: «Всем, кто в караване мигрантов: поворачивайте обратно, мы не пускаем нелегалов в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подавайте документы на получение гражданства, как это делают миллионы других».