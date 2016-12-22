ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,75 65,02 EUR Нал. 75,95 74,25 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6534,20 -17,00 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Пентагон утвердил отправку войск на границу с Мексикой
Лента новостей
В Британии «человек-паук» Ален Робер получил пять месяцев тюрьмы 01:13, Общество Производитель кукол Barbie назвал последствия торговой войны США и Китая 00:51, Экономика Суд перенес слушания по делу Бутиной на декабрь 00:26, Общество СМИ узнали о госкредите Кубе на $50 млн на закупку российского вооружения 00:15, Экономика Армия Израиля сообщила о перехвате ракет из сектора Газа 00:11, Общество Собянин назначил глав управ районов Москвы 26 окт, 23:49, Общество WSJ узнала о расследовании ФБР против Tesla из-за нового седана 26 окт, 23:47, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 26 окт, 23:39, РБК и Mastercard Литовский акционер аэропорта Жуковский вышел из проекта 26 окт, 23:27, Бизнес Кокорин-младший объяснил избиение водителя телеведущей «Первого канала» 26 окт, 23:15, Общество В МИД России заявили о подготовке Америкой войны 26 окт, 23:08, Политика ФБР раскрыло детали поимки отправителя посылок с бомбами 26 окт, 22:59, Общество В ЦБ объяснили отток рублевых вкладов в августе и сентябре 26 окт, 22:52, Финансы Суд оштрафовал юриста ФБК Жданова на 250 тыс. руб. 26 окт, 22:48, Политика Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Шалтая-Болтая» Глазастикова 26 окт, 22:33, Общество Путину в Ханты-Мансийске подарили пояс охотника с амулетами 26 окт, 22:13, Политика Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 26 окт, 22:09, РБК и Элитная недвижимость На юго-западе Москвы загорелся бизнес-центр 26 окт, 21:58, Общество Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США 26 окт, 21:56, Экономика «Яндекс.Такси» попросил у ГИБДД доступ к базе водительских прав 26 окт, 21:49, Общество Напрасные слова: продаст ли «Сумма» долю в Объединенной зерновой компании 26 окт, 21:46, Бизнес Германия из-за летней засухи распечатает стратегический резерв нефти 26 окт, 21:27, Экономика Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки 26 окт, 21:15, Общество Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО 26 окт, 21:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 26 окт, 20:56, РБК и Экспострой на Нахимовском Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса» 26 окт, 20:45, Политика «Газпром» построил 95% морской части «Турецкого потока» 26 окт, 20:38, Экономика Джулиан Ассанж назвал условия сдачи властям Великобритании 26 окт, 20:28, Общество
Пентагон утвердил отправку войск на границу с Мексикой
Политика, 01:33
0
Пентагон утвердил отправку войск на границу с Мексикой
Решение принято на фоне недавних обещаний Дональда Трампа остановить с помощью военных «караван» мигрантов. Численность контингента, который будет переброшен к границе с Мексикой, не уточняется
Джеймс Мэттис (Фото: Susan Walsh / AP )

Министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил запрос Министерства внутренней безопасности (DHS) о направлении дополнительных войск на границу США и Мексики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Пентагона.

В нем, частности, сказано, что Мэттис одобрил предоставление «возможностей для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы». Военные «будут оказывать гражданским властям помощь в планировании, инженерную поддержку (сооружение временных барьеров, заграждений), авиационную поддержку для перемещения сотрудников ведомств, медицинских бригад» и прочее, уточняется в заявлении Пентагона.

Ведущая роль на протяжении операции будет отведена Северному командованию Вооруженных сил США, уточняет Пентагон. Сколько именно военных отравится на границу с Мексикой, в сообщении Минобороны США не сказано.  The Washington Post ранее писала, что это может быть контингент численностью около 1 тыс. человек.

WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой
Политика

Решение Пентагона последовало после недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который грозил отравить военных на границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток мигрантов.

«Я отправляю военных в этой чрезвычайной ситуации. Они [мигранты] будут остановлены!» — писал Трамп на своей странице в Twitter 25 октября. Чуть позже в этот же день он добавил: «Всем, кто в караване мигрантов: поворачивайте обратно, мы не пускаем нелегалов в США. Возвращайтесь в свою страну и, если хотите, подавайте документы на получение гражданства, как это делают миллионы других».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Мексика , Пентагон , Джеймс Мэттис , граница , мигранты
Главное
Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США Экономика
Материалы по теме
WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой Политика
Трамп пообещал отправить «сколько нужно» военных на границу с Мексикой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter