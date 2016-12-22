WP узнала о намерении Трампа отправить 1000 военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время издать указ, который запретит пересекать южную границу страны с целью получения убежища. Обеспечить его исполнение должны дополнительные армейские силы

Фото: Rodrigo Abd / AP

В Белом доме обсуждают план, который позволит не допустить пересечение южной границы участниками так называемого «каравана мигрантов» - нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки, рассчитывающих пройти в США и получить там убежище. По данным Washington Post, решить этот вопрос Трамп рассчитывает при помощи специального закона. Укрепить же границу планируется путем отправки туда около 1000 солдат из Национальной гвардии.

В соответствии с законодательством беженцы из других стран имеют право попросить убежище в США как только они пересекут границу. Избежать этого Трамп намерен при помощи специального закона, который станет повторением указа начала 2017 года, запрещающего въезд в страну уроженцам целого ряда стран. На этот раз в нем будут перечислены страны Центральной Америки. В этом случае президент должен указать, что появление тысяч беженцев будет угрожать национальным интересам страны, поскольку среди иностранцев могут быть и опасные преступники.

Проблема заключается в том, что подобный указ Трампа может быть опротестован в американских судах, как это уже случилось с прошлогодним запретом на въезд для жителей целого ряда стран Ближнего Востока. В Белом доме говорят, что как раз изучают юридические последствия. При этом в окружении Трампа указывают, что ответственность за кризис, связанный с появлением большого числа нелегальных мигрантов, несет предыдущая администрация.

В настоящее время толпа уроженцев Гватемалы, Гондураса и Сальвадора находится примерно в 1000 километров от американской границы. По различным оценкам в США стремятся попасть от трех до семи тысяч человек, готовых ради этого пересечь всю Центральную Америку пешком. При этом части из них убежище предоставит правительство Мексики.