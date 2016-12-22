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Трамп пригрозил отправить военных на границу с Мексикой из-за мигрантов
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Трамп пригрозил отправить военных на границу с Мексикой из-за мигрантов
Политика, 17:20
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Трамп пригрозил отправить военных на границу с Мексикой из-за мигрантов

Американский президент Дональд Трамп пригрозил разместить военных и закрыть американо-мексиканскую границу из-за большого количества мигрантов, которые прибывают в США через Мексику. Об этом он написал в Twitter.

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Фотогалерея

По словам Трампа, лидеры Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не могут остановить поток людей, которые затем попадают из Мексики в Соединенные Штаты.

«Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, а если не удастся сделать это, я вызову вооруженные силы США и закрою нашу южную границу», — написал он. Трамп подчеркнул, что попадание в страну через южную границу наркотиков и преступников намного важнее для него, чем торговля или соглашение USMCA.

Трамп назвал новое соглашение вместо НАФТА исторической сделкой
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В начале октября США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение USMCA вместо Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Министр торговли США Уилбур Росс отметил, что оно содержит положение, дающее Вашингтону право вето в отношении Канады и Мексики. По его словам, оно является шагом для закрытия «лазеек», которые стали причиной легитимизации действий Китая в сфере торговли и интеллектуальной собственности. Глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что новое соглашение с США и Канадой не станет препятствием в отношениях с другими странами.

Теги: Мексика , госграница , Дональд Трамп
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