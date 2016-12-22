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Караван-угроза: почему Трамп грозит прекратить помощь Южной Америке
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Караван-угроза: почему Трамп грозит прекратить помощь Южной Америке
Политика, 08:12
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Караван-угроза: почему Трамп грозит прекратить помощь Южной Америке
Дональд Трамп пригрозил лишить страны Центральной Америки поддержки и закрыть границу с Мексикой, если марш мигрантов в направлении США не будет остановлен. Ситуация в Южной Америке критическая, предупреждают эксперты
Мигрант из Гондураса с национальным флагом страны на границе с Мексикой (Фото: Moises Castillo / AP)

«Наступление на нашу южную границу <...> гораздо важнее для меня, как президента, чем торговля или USMCA (новое торговое Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. — РБК). Надеюсь, что Мексика остановит этот натиск на своей северной границе» — так в пятницу президент США Дональд Трамп продолжил серию угрожающих сообщений в адрес правительств Мексики и стран Центральной Америки. Прежде он грозил закрыть границу с Мексикой и остановить финансовую помощь странам, которые «не контролируют собственное население».

Столь острую реакцию президента США спровоцировали новости о продвижении каравана беженцев из Гондураса к Мексике. Некоторые из участников марша конечным пунктом назначения называют США.

Марш из Гондураса

Начавшийся на прошлой неделе в городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса марш не первый, но один самых многочисленных — в нем участвует до 4 тыс. человек, сообщает USA Today В начале в колонне было менее 200 человек, но к моменту пересечения границы с Гватемалой набралось уже около 1 тыс., а по мере продвижения по этой стране число участников увеличилось еще в четыре раза. Правда, они не всегда идут вместе, передвигаясь и разрозненными группами.

Полиция Гватемалы продвижение людей остановить не может, хотя она и пыталась предотвратить пересечение границы. В пятницу участники марша приблизились к границе Гватемалы и Мексики, сообщает The New York Times. Это последнее и совершенно точно самое крупное проявление известного феномена, когда большая группа жителей Центральной Америки собираются вместе, чтобы совместно противостоять вызовам на пути — отражать угрозы преступных банд и продолжать путь на север, пишет The New York Times.

Неспособность властей Гондураса, Сальвадора и Гватемалы остановить движение людей заставила Трампа пригрозить прекращением финансовой помощи этим странам. По официальным данным, в 2016 году США предоставили Гватемале $131,2 млн, Гондурасу — $98,3 млн, Сальвадору — $67,9 млн, значительная часть из которых шла на решение проблемы нелегальной миграции.

Троица нестабильных

Гондурас, Сальвадор и Гватемала входят в число самых бедных стран в мире с высоким уровнем насилия. По последним данным Всемирного банка (2016 год), Сальвадор и Гондурас находились на первом и втором месте по числу убийств на 100 тыс. человек (83 и 57 соответственно). Гватемала — на десятом месте (27). В Мексике, куда стремятся мигранты, 19 убийств на 100 тыс. жителей. В России, для сравнения, — 10 убийств на 100 тыс. человек, в США — 5,3.

Среди стран Северной и Южной Америки у Гондураса самый низкий ВВП — около $2500 на душу населения.

Население Сальвадора — 6,5 млн человек, Гондураса — 8,4 млн, Гватемалы — 14,3 млн.

Колонна мигрантов из Гондураса идет по городу ​Чикимула в Гватемале (Фото: Moises Castillo / AP)

Внутренняя угроза

В Мексике угрозы Трампа встретили спокойно. «Выборный процесс в США очень близок. Позиция президента Трампа такая, как он всегда и планировал», — приводит портал Excelsior слова будущего министра иностранных дел страны Марсело Эбрарда (правительство в Мексике будет утверждено 1 декабря). Тем не менее Fox News сообщает, что власти Мексики готовы пойти навстречу требованиям Вашингтона: мигранты, которым удастся пересечь Мексику и перейти границу с США, будут принудительно возвращаться на мексиканскую территорию. Также на южной границе Мексики при помощи ООН будут созданы специальные приемники для их размещения.

Американские СМИ также отмечают, что Трамп использует очередное обострение миграционного вопроса для критики соперников из Демократической партии. Их он обвиняет в принятии законов, ухудшивших ситуацию с безопасностью в стране из-за незаконной миграции. В начале ноября в США пройдут выборы в конгресс, поэтому президент США использует возможность для критики оппозиции, указывает The New York Times.

Миграционная тема провоцирует споры и внутри администрации президента США. CNN сообщает о громкой ссоре между советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, Трампом и главой администрации президента Джоном Келли. Трамп и Болтон, как рассказали источники телекомпании, обвиняли министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в недостаточно жестком подходе к мигрантам, направляющимся к южной границе, а Келли ее защищал.

Кризис острее сирийского

Самый острый кризис с внутренними беженцами не в Сирии или Южном Судане, а в Колумбии, где в 2017 году было зарегистрировано 7,3 млн внутренних перемещенных лиц, сообщает издание Americas Quarterly. Еще 340 тыс. жителей Колумбии находятся за рубежом, в основном в Эквадоре, Венесуэле, Панаме, Коста-Рике. Ситуация в Колумбии связана с не до конца преодоленными последствиями военного конфликта между колумбийским правительством и повстанцами из FARC. В Сирии, по данным ООН, — 6,3 млн внутренне перемещенных лиц.

Ситуацию на континенте усугубляет кризис в Венесуэле, откуда также зафиксировано большое число экономических мигрантов. ​По данным ООН, за пределами страны живет 2,3 млн человек, с 2015 года уехало 1,6 млн. Основной маршрут движения — другие страны Латинской Америки, более миллиона приняла Колумбия, а также Эквадор, Перу и Чили. В Перу в марте этого года въехало 100 тыс. граждан Венесуэлы, в июне — уже 350 тыс. Властям двух приграничных провинций Перу пришлось объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы здоровью населения. ​

Миграционный кризис стал одной из причин похолодания в отношениях Венесуэлы с соседями. В четверг, 18 октября, Эквадор выслал посла Венесуэлы за резкие высказывания последнего в адрес президента Ленина Морено, который заявил, что Эквадор в день принимает 6 тыс. венесуэльцев. Посол Венесуэлы назвал президента лжецом. По официальным данным боливарианской республики, из страны с 2015 года выехало 600 тыс. человек.

В так называемом северном треугольнике — Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе — ситуация с миграцией также чрезвычайно тяжелая, указывает Americas Quarterly. В 2017 году около 130 тыс. жителей этих стран запросили убежище в Мексике и США (это на 1500% больше, чем в 2011 году). В Гондурасе около 190 тыс. внутренне перемещенных лиц, или 4% от всего населения.

Ситуация в Мексике также непростая. На конец 2017 году около 345 тыс. мексиканцев были вынуждены переехать в другие районы страны, 64 тыс. обратились в другие страны за убежищем, около 100 тыс. получили статус беженцев, в основном в США, приводит данные Americas Quarterly.

О том, что в Центральной и Латинской Америке миграционная ситуация является критической, предупреждали в 2017 году эксперты Всемирного экономического форума, также обращая внимание на сложную ситуацию в Колумбии, странах Центральной Америки.​

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Дональд Трамп , миграция , Латинская Америка , Мексика
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