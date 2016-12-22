Трамп пообещал отправить «сколько нужно» военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить на границу с Мексикой столько военных, сколько потребуется, из-за «каравана» мигрантов. Об этом он рассказал изданию USA Today.

«Столько, сколько потребуется», — ответил он на вопрос о количестве военных. По словам Трампа, среди мигрантов, которые направляются к границе США и Мексики, есть «люди с Ближнего Востока». Он отказался отвечать на вопрос о том, откуда у него эта информация. Президент США также заявил, что ситуация с мигрантами на границе выгодна Демократической партии.

18 октября Трамп заявил, что готов отправить военных и закрыть американо-мексиканскую границу в связи с большим количеством мигрантов. При этом он подчеркнул, что поток в страну наркотиков и преступников через южную границу с для него важнее торгового соглашения с Мексикой.

В понедельник, 22 октября, Трамп назвал ситуацию с мигрантами «чрезвычайной. «Я предупредил пограничную службу и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Необходимо изменить законы», — написал он в Twitter

Сообщалось, что в «караване» мигрантов, вышедшем из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса, около 4 тыс. человек. Трамп призвал их попросить убежища у Мексики.