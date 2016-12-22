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В районе крушения Boeing в Индонезии нашли кошельки, телефоны и рюкзаки
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В районе крушения Boeing в Индонезии нашли кошельки, телефоны и рюкзаки
Общество, 20:00
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В районе крушения Boeing в Индонезии нашли кошельки, телефоны и рюкзаки

В результате поисков на месте крушения самолета Boeing 737 в Индонезии нашли останки и личные вещи погибших. Об этом сообщает Reuters.

Предметы, извлеченные из моря, выложили на брезенте в порту Джакарты. Спасатели обнаружили кошельки, мобильный телефон и рюкзаки, а также баллоны с кислородом.

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По словам министра транспорта страны, девять мешков с телами погибших доставили в больницу для идентификации. Однако очевидец рассказал агентству, что видел большее количество мешков, прибывших в порт. Водолазы прекратили поиски до наступления утра, однако гидролокаторы продолжают работать.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, принадлежащий авиакомпании Lion Air, потерпел крушение спустя 13 минут после взлета. Он летел из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море у западного побережья острова Ява. На борту было 189 человек, все они погибли. Среди них находились 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. В посольстве России РБК рассказали, что россиян на борту не было.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Эта катастрофа стала первой для нового поколения самолетов Boeing 737 MAX 8. Их начали использовать год назад. В авиакомпании рассказали, что потерпевший крушение самолет был признан исправным. Его произвели в 2018 году, а эксплуатацию начали 15 августа.

Теги: Индонезия , Самолет , крушение
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