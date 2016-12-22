Lion Air заявила об исправности разбившегося у берегов Индонезии самолета

Потерпевший крушение у берегов Индонезии Boeing 737 MAX был признан исправным. Об этом говорится в сообщении авиакомпании Lion Air.
Отмечается, что самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиаперевозчиком с 15 августа. По данным авиакомпании, капитан имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот — более 5 тыс.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс JT-610, пропал с радаров через 13 минут после взлета. По данным авиакомпании, борт следовал из Тангеранга (провинция Бантен) в Панкалпинанг (провинция Банка-Белитунг). На борту находился 181 пассажир, включая двоих детей, а также двое пилотов и еще шесть членов экипажа.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили место падения самолета. Борт упал в море около острова Ява. Позднее в экстренных службах рассказали, что обнаружили обломки самолета, а также спасательный жилет и личные вещи пассажиров.
В Главном управлении гражданской авиации заявили, что пилоты контактировали с диспетчерами и просили разрешения вернуться в аэропорт вылета.