Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж
Общество, 09:32
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Крушение самолета в Индонезии
В понедельник, 29 октября, спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Он разбился у побережья острова Ява. Все находящиеся на борту погибли
На борту, по последним данным, находились 181 пассажир и восемь членов экипажа
Россиян среди них не было, сообщили РБК в посольстве России в Индонезии.
В настоящее время спасатели ведут поисковые работы. На поверхности воды уже обнаружили большое маслянистое пятно, которое могло оставить после себя воздушное судно, а вокруг были найдены обломки самолета и личные вещи пассажиров
В управлении гражданской авиации Индонезии рассказали, что пилоты разбившегося самолета выходили на контакт с диспетчерами и просили согласовать возвращение в аэропорт
Спасатели при помощи спецтехники также проводят подводные поиски: поисковые аппараты погружаются на глубину примерно 30–35 м
Самолет принадлежал авиакомпании Lion Air. Это крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии