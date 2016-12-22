Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после крушения Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо после гибели пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который потерпел крушение у побережья Явы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе», — заявил Путин, пожелав семьям жертв авиакатастрофы мужества и стойкости.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Позже спасательные службы сообщили, что лайнер потерпел крушение в море у западного побережья острова Ява.

На борту находился 181 пассажир, а также восемь членов экипажа. Министерство финансов Индонезии сообщило о том, что среди пассажиров разбившегося самолета были 20 сотрудников ведомства. В посольстве России заявили, что на борту лайнера россиян не было.

По словам генерального директора Lion Air Group Эдварда Сираита, у данного самолета ранее были зафиксированы технические проблемы во время перелета с Бали в Джакарту, однако они были сразу устранены.

Крушение Boeing 737 MAX стало первым для лайнеров этого поколения. Отмечалось, что их ввели в эксплуатацию год назад.