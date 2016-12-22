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В посольстве заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося Boeing
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В посольстве заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося Boeing
Общество, 09:47
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В посольстве заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося Boeing

На борту упавшего в Индонезии Boeing 737, по предварительным данным, россиян не было. Об этом РБК заявили в посольстве России в Индонезии.

«Официальных данных пока не поступало. Самолет ушел под воду, точные данные мы сможем получить, только когда тела поднимут на поверхность», — подчеркнули в ведомстве.

Крушение самолета в Индонезии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии 29 октября. Лайнер следовал из Тангеранга (провинция Бантен) в Панкалпинанг (провинция Банка-Белитунг). Самолет, на борту которого находился 181 пассажир, а также двое пилотов и еще шесть членов экипажа, пропал с радаров через 13 минут после взлета.

Видео: @Sutopo_PN / Twitter

Позднее спасатели заявили, что обнаружили место падения и обломки самолета. Также были найдены спасательный жилет и личные вещи пассажиров.

В авиакомпании Lion Air сочли самолет исправным. Он был произведен в 2018 году и эксплуатировался с 15 августа. Капитан воздушного судна имел около 6 тыс. часов налета, а второй пилот — более 5 тыс.

Теги: Boeing 737 , Самолет , Индонезия
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