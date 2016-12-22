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Песков прокомментировал идею пригласить Келли на работу в российские СМИ
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Песков прокомментировал идею пригласить Келли на работу в российские СМИ
Общество, 13:21
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Песков прокомментировал идею пригласить Келли на работу в российские СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею приглашения американской телеведущей Меган Келли в российские СМИ, передает корреспондент РБК.

«Да вы знаете, у нее зарплата очень большая, я не знаю, «РИА ФАН» потянет или нет», — сказал он. Представитель Кремля добавил, что данный вопрос не относится к компетенции Кремля, однако отметил, что журналистка брала «очень энергичное и динамичное» интервью у Владимира Путина.

Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время»
Общество

Ранее глава дирекции информационных программ «Первого канала» и ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил Келли в Москву вести вместе с ним передачу. «Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь! Приезжай к нам, в Россию, в город-герой Москву», — сказал Клейменов в эфире. «Первый канал» позднее назвал иронией данное предложение.

Главред проекта «РИА ФАН» USA Really Александр Малькевич также говорил, что готов принять в свою команду Келли.

Телеканал NBC News ранее в октябре решил закрыть передачу Келли под названием «Сегодня». По данным источников New York Post, во время шоу ведущая затронула тему политкорректности, отметив, что белые люди не могут надеть черную маску на Хэллоуин или раскрасить лицо, не столкнувшись с критикой. Такие же проблемы, по ее словам, возникают у афроамериканцев, которые хотят раскрасить лицо белой краской. Впоследствии Келли публично извинилась за свои высказывания. Адвокат ведущей Брайан Фридман говорил, что она остается сотрудником телеканала.

В марте Келли брала интервью у президента России Владимира Путина.

Теги: Дмитрий Песков , Кремль , работа
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