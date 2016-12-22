«Первый канал» назвал иронией предложение Келли о работе

«Первый канал» назвал иронией предложение американской журналистке Меган Келии о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее глава дирекции информационных программ «Первого канала», ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов предложил Келли «плюнуть на начальство» и переехать в Москву, чтобы вместе с ним вести вечернюю программу.

Передачу Меган Келли на телеканале NBC News под названием «Сегодня» решили закрыть. Представитель NBC рассказал, что передачу будет вести новый ведущий уже со следующей недели. По словам ее адвоката Брайана Фридмана, Келли остается сотрудником телеканала, однако ведутся переговоры о «дальнейших шагах».

Источники The New York Post сообщали, что телеведущую уволили из-за того, что она высказалась по поводу политкорректности в прямом эфире своего шоу. Она заявила, что белые люди не могут без проблем раскрасить лицо черным во время Хеллоуина, как и афроамериканцы белой краской. Впоследствии она извинилась за свои слова. Источники Variety отмечали, что Келли и NBC News обсуждают другие варианты работы.