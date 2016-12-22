ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,75 65,02 EUR Нал. 75,95 74,25 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6540,90 +9,90 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время»
Лента новостей
Полпред президента представил врио губернатора Забайкальского края 08:09, Политика Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время» 07:55, Общество Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом 07:23, Общество Израильская авиация поразила 80 целей после обстрела из сектора Газа 06:59, Политика МВД сообщило о частичном возобновлении движения по ведущей в Сочи трассе 06:29, Общество Google запустила в Венесуэле приложение для обхода цензуры в интернете 05:44, Технологии и медиа США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности 05:26, Политика ФБР обнаружило новые посылки с бомбами в США 05:01, Политика В Microsoft подтвердили готовность продавать свои технологии Пентагону 04:42, Технологии и медиа В Москве произошел пожар в Морозовской детской больнице 04:28, Общество Трамп назвал свою победу на выборах «худшим событием» для России 03:57, Политика США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова 03:43, Политика При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок 03:16, Общество Полиция Турции обследовала канализацию возле места убийства журналиста WP 03:06, Политика РЖД наладили временное железнодорожное сообщение с Сочи после наводнения 02:51, Общество Трамп не взял на себя вину за действия отправителя посылок с бомбами 02:26, Политика Американский беспилотник провел разведку у западных границ России 01:48, Политика Пентагон утвердил отправку войск на границу с Мексикой 01:33, Политика В Британии «человек-паук» Ален Робер получил пять месяцев тюрьмы 01:13, Общество Производитель кукол Barbie назвал последствия торговой войны США и Китая 00:51, Экономика Суд перенес слушания по делу Бутиной на декабрь 00:26, Общество СМИ узнали о госкредите Кубе на $50 млн на закупку российского вооружения 00:15, Экономика Армия Израиля сообщила о перехвате ракет из сектора Газа 00:11, Общество Собянин назначил глав управ районов Москвы 26 окт, 23:49, Общество WSJ узнала о расследовании ФБР против Tesla из-за нового седана 26 окт, 23:47, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 26 окт, 23:39, РБК и Mastercard Литовский акционер аэропорта Жуковский вышел из проекта 26 окт, 23:27, Бизнес Кокорин-младший объяснил избиение водителя телеведущей «Первого канала» 26 окт, 23:15, Общество
Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время»
Общество, 07:55
0
Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время»
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил американскую тележурналистку Меган Келли переехать в Мосвку и стать его соведущей. Келли остранили от эфира телекомпании NBC, обвинив в расистских высказываниях
Кирилл Клейменов

Глава дирекции информационных программ «Первого канала», ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил американскую журналистку Меган Келли «плюнуть на начальство», переехать в Москву и вместе с ним вести программу «Время». Предложение было сделано в эфире вечернего выпуска программы, его запись опубликована на сайте «Первого канала».

По словам Клейменова, истинная причина отстранения Келли от эфира в телекомпании NBC «в нашей к ней любви».

«Дорогая Мегги, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь! Приезжай к нам, в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо в эту студию приезжай. Будем вместе вести программу «Время», «Time» по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин. А пока ты раздумываешь посмотри сюжет о себе любимой», — сказал Клейменов.

Далее в сюжете о Келли говорилось, что она, будучи «умницей и красавицей», а также одной из самых рейтинговых телеведущих, стала «изгоем и белой вороной».

Журналистка NBC рассказала о попытке «перемудрить» Путина в интервью
Политика

Келли перестала выходить в эфир телеканала NBC, с которым у нее заключен контракт на $25​ млн в год, после того, высказалась в своей передаче на тему политкорректности. Она заявила, что белым людям невозможно надеть черную маску на Хэллоуин или раскрасить лицо, не столкнувшись с проблемами и критикой. При этом Келли добавила, что похожие проблемы возникают и у афроамериканцев, которые хотят раскрасить лицо белой краской на праздник. Многие зрители сочли высказывания Келли расистскими.

Журналистка публично извинилась за сказанное в эфире. Источники The New York Post рассказали, что Келли уволена. Издание TMZ со ссылкой на источники сообщило, что Келли намерена потребовать от телеканала выплаты ​$50 млн за разрыв трехлетнего контракта, до истечения которого оставалось год и десять месяцев.

В России Келли стала широко известна после того, как провела интервью с президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года. До перехода на телеканал NBC она работала на Fox News.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: любимая работа , «Первый канал» , NBC
Главное
Трамп назвал свою победу на выборах «худшим событием» для России Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о намерении уволенной ведущей NBC добиться выплаты ​$50 млн Общество
Бравшую интервью у Путина телеведущую NBC уволили из-за расистских слов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter