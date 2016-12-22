Бравшую интервью у Путина телеведущую NBC уволили из-за расистских слов

Американскую телеведущую Меган Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC News. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, Келли уволили после того, как во время своего шоу она затронула тему политкорректности. Она заявила, что белым людям невозможно надеть черную маску на Хэллоуин или раскрасить лицо, не столкнувшись с проблемами и критикой. Она добавила, что похожие проблемы возникают и у афроамериканцев, которые хотят раскрасить лицо белой краской на праздник.

Впоследствии Келли публично извинилась в прямом эфире. Газета отмечает, что в четверг вместо нового выпуска передачи Келли на канале показали старый выпуск за 31 августа.

Источники The Washington Post сообщают, что канал NBC прекратит показывать шоу Келли под названием «Сегодня». Представитель телеканала рассказал изданию, что передача будет идти до конца недели. Источники Variety отмечали, что Келли и NBC News обсуждают для журналистки новую работу в разделе новостей вместо ее утренней телепередачи. Ранее Келли работала на телеканале Fox News.