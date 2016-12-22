Адвокат Келли заявил о продолжении ее работы на NBC без утреннего шоу

Американская телеведущая Меган Келли, получившая известность в России благодаря интервью с Владимиром Путиным, пока не покидает NBC, но лишится своего шоу. Об этом сообщает NBC News.
Адвокат журналистки Брайан Фридман рассказал, что она остается сотрудником NBC News и «обсуждение дальнейших шагов продолжается». Однако представитель телеканала сообщил, что утреннее шоу «Сегодня» уже на следующей неделе будет вести другой ведущий.
Ранее о том, что Келли уволили из NBC News, сообщали источники газеты The New York Post. По данным издания, такое решение связано с высказываниями телеведущей о политкорректности. В эфире своего шоу она заявила, что белым людям невозможно без осуждения надеть на Хеллоуин черную маску или раскрасить лицо черным гримом. Похожие проблемы возникают и у афроамериканцев с белой краской. Впоследствии Келли извинилась за эти слова в прямом эфире.
При этом источники Variety сообщали, что журналистка ведет с NBC пееговоры о новой работе на телеканале. Впоследствии издание TMZ узнало, что Келли планирует получить $50 млн за расторжение контракта, срок которого должен был истечь черед год и десять месяцев.
При этом ведущий программы «Время» и глава дирекции информационных программ на «Первом канале» Кирилл Клейменов пригласил Келли переехать в Москву и стать его соведущей в вечерней программе.