В Раде пожаловались на отсутствие ответа на взрывы военных складов

Депутат Верховной Рады, советник главы МВД страны Татьяна Черновол пожаловалась на отсутствие ответа на «диверсии» против военных складов на Украине в эфире телеканала «Прямой».
Она напомнила о недавних взрывах на складах боеприпасов на Украине и подчеркнула, что на «оккупированной территории», а также с российской стороны границы есть склады, которые «стреляют в нас». «Никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло». — посетовала Черновол.
В середине октября глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что за три года взрывы на военных складах Украины нанесли ущерб в $2 млрд. Последним крупным инцидентом стали пожары и последовавшие взрывы на артиллерийских и ракетных складах в № 6 в районе города Ичня Черниговской области (20 км от российской границы) в начале октября. Из-за них пришлось эвакуировать около 10 тыс. человек, более 60 получили ранения. На возможную причастность России к происшествию указал президент Украины Петр Порошенко, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян. Расследующая взрывы СБУ назвала диверсию одной из версий случившегося.