Украинский министр обвинил Россию во взрывах на складе с боеприпасами

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян возложил ответственность за взрывы на складе боеприпасов в районе города Ичня Черниговской области на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль», — говорится в посте министра.
Взрывы на военном складе и последовавший после них пожар произошли утром 9 октября. В результате ЧП были эвакуированы около 10 тыс. человек, в радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство, приостановили железнодорожное и автомобильное движение. В больницу с признаками отравления продуктами горения обратились 63 человека.
Служба безопасности Украины не исключила, что причиной взрывов на складе боеприпасов могла стать диверсия. Ранее военная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье о небрежном отношении к военной службе.
Ранее Киев не раз обвинял Москву в нарушении территориальной целостности Украины, а также указывал на угрозу полномасштабного военного вторжения России на Украину. В МИД России заявляли, что Москва не понимает, «о каком вообще вторжении идет речь».