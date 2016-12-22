Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года

В течение последних трех лет из-за пожаров на военных складах украинская армия потеряла более $2 млрд. Об этом заявил в ходе заседания совета лидеров фракций и глав комитетов парламента республики председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает ТСН.
«По официальной информации, за последние годы, начиная с взрывов на складах в Сватово (пожар в Луганской области, который произошел 29 октября 2015 года. — РБК) и заканчивая Ичней (пожар в Черниговской области, 9 октября. — РБК), уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд», — отметил он.
Он рассказал, что год назад его комитет разработал «методичку», которая определяла необходимые условия для хранения боеприпасов на военных складах. Эту инструкцию передали руководству Минобороны страны и Генштаба Вооруженных сил. Пашинский констатировал, что за это время ни одна из утвержденных мер осуществлена не была.
«К сожалению, должен вам сегодня официально заявить, что ничего за год сделано не было», — заявил глава парламентского комитета, подчеркнув, что контроль за хранением боеприпасов должен осуществлять именно профильный комитет парламента, а не Генштаб ВСУ.
Пашинский также анонсировал заседание своего комитета, который должен пройти завтра, 17 октября, на котором будут снова подняты вопросы состояния и хранения боеприпасов.
На прошлой неделе, 9 октября, на военном складе №6 в районе города Ичня Черниговской области возник пожар, который спровоцировал многочисленные взрывы боеприпасов. Из близлежащих районов эвакуировали 10 тыс. человек. За помощью в больницы после инцидента обратились 63 человека. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от склада, а также приостановили железнодорожное и автомобильное сообщение.
По факту происшествия военная прокуратура страны завела уголовное дело за «небрежное отношение к военной службе». Президент Петр Порошенко счел, что пожар на военном складе, который расположен всего в 20 км от границы с Россией, произошел неслучайно. По его мнению, основной версией случившегося является диверсия. Ответственность на Москву за пожар возложил и министр инфраструктуры Владимир Омелян.