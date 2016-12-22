ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,02 65,03 EUR Нал. 76,43 75,39 USD Бирж. 65,35 -0,30 EUR Бирж. 75,86 -0,14 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6757,60 -174,20 IMOEX 2390,08 +0,04% RTSI 1152,24 +0,48% Brent 80,26 -0,09% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года
Лента новостей
«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт из-за поврежденного птицами самолета 16:09, Общество Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого 16:07, Общество Верховный суд отказал Siemens в рассмотрении жалобы по делу о турбинах 15:56, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 15:49, РБК и Lenovo В Минэкономразвития допустили рост инфляции до 5,5% в 2019 году 15:46, Экономика Британская спецслужба назвала неизбежной масштабную кибератаку на страну 15:45, Технологии и медиа Биржа Huobi добавит четыре криптовалютных аналога доллара США 15:45, Крипто СМИ узнали об интересе «Барселоны» к защитнику «Зенита» 15:43, Спорт Власти Крыма и Сирии подписали меморандум об экономическом сотрудничестве 15:33, Экономика Глава Rolls-Royce рассказал об «электрическом будущем» компании 15:30, Технологии и медиа Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 15:27, РБК и Schneider Electric Россия потеряла из-за кибератак 600 млрд руб. за 2017 год 15:21, Общество Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года 15:03, Политика Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации 15:01, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:00, РБК и Сбербанк Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам 14:54, Политика Бизнес предложил смягчить наказание за увольнение предпенсионеров 14:51, Общество Порошенко решил передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве 14:41, Общество На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы 14:40, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 14:35, РБК и Мираторг Власти Крыма создадут совместную с Сирией судоходную компанию 14:34, Политика «Русский мир» под угрозой»: западные СМИ — о расколе РПЦ и УПЦ 14:34, Политика В Марокко около 100 человек пострадали в результате крушения поезда 14:31, Общество Пруд с островом и холмы: как выглядит новый парк на Ходынском поле 14:24, Недвижимость  Госдума запретила рекламу дипломных работ на заказ 14:18, Общество Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 14:15, Партнерский материал Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:14, РБК и Mastercard Кремль заявил о выполнении меморандума о стабилизации в Идлибе 14:14, Политика
Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года
Политика, 15:03
0
Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года
Общая стоимость военных боеприпасов, которые за последние три года сгорели на арсеналах Минобороны Украины, превышает $2 млрд, заявил глава комитета Рады Сергей Пашинский
Пожар на военном складе в Черниговской области, 9 октября 2018 года (Фото: Владислав Мусиенко / Reuters)

В течение последних трех лет из-за пожаров на военных складах украинская армия потеряла более $2 млрд. Об этом заявил в ходе заседания совета лидеров фракций и глав комитетов парламента республики председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает ТСН.

«По официальной информации, за последние годы, начиная с взрывов на складах в Сватово (пожар в Луганской области, который произошел 29 октября 2015 года. — РБК) и заканчивая Ичней (пожар в Черниговской области, 9 октября. — РБК), уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд», — отметил он.

Он рассказал, что год назад его комитет разработал «методичку», которая определяла необходимые условия для хранения боеприпасов на военных складах. Эту инструкцию передали руководству Минобороны страны и Генштаба Вооруженных сил. Пашинский констатировал, что за это время ни одна из утвержденных мер осуществлена не была.

«К сожалению, должен вам сегодня официально заявить, что ничего за год сделано не было», — заявил глава парламентского комитета, подчеркнув, что контроль за хранением боеприпасов должен осуществлять именно профильный комитет парламента, а не Генштаб ВСУ.

Пашинский также анонсировал заседание своего комитета, который должен пройти завтра, 17 октября, на котором будут снова подняты вопросы состояния и хранения боеприпасов.

На Украине произошел взрыв на военном складе
Общество

На прошлой неделе, 9 октября, на военном складе №6 в районе города Ичня Черниговской области возник пожар, который спровоцировал многочисленные взрывы боеприпасов. Из близлежащих районов эвакуировали 10 тыс. человек. За помощью в больницы после инцидента обратились 63 человека. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 20 км от склада, а также приостановили железнодорожное и автомобильное сообщение.

Порошенко счел не случайным пожар на близком к России военном складе
Общество

По факту происшествия военная прокуратура страны завела уголовное дело за «небрежное отношение к военной службе». Президент Петр Порошенко счел, что пожар на военном складе, который расположен всего в 20 км от границы с Россией, произошел неслучайно. По его мнению, основной версией случившегося является диверсия. Ответственность на Москву за пожар возложил и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Верховная Рада , Украина , боевой арсенал , боеприпасы , финансовые убытки
Главное
Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации Политика
Материалы по теме
На Украине произошел взрыв на военном складе Общество
Военная прокуратура Украины завела дело после взрывов на складе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter