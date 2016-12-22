Порошенко счел не случайным пожар на близком к России военном складе

По словам президента Украины, тот факт, что пожары начались на военных складах, которые расположены всего в 20 км от границы с Россией, не случаен. Диверсия сейчас является основной версией причин возникновения пожара, добавил он

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Основной версией возникновения пожара на военном складе в Черниговской области в Киеве считают диверсию со стороны России. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

«Учитывая близость к российской границе, неслучайно, что основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры является диверсия», — заявил Порошенко после доклада силовых ведомств страны в связи с ситуацией на военных складах в Черниговской области.

По его словам, помимо диверсии правоохранительные органы Украины рассматривают версию о нарушении правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Президент призвал провести «тщательные проверки» всех, кто отвечал за охрану складов.

Пожар и взрывы в районе города Ичня Черниговской области на военном складе начались утром 9 октября. Власти Украины провели эвакуацию 10 тыс. человек, в радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство, приостановили железнодорожное и автомобильное движение. За помощью после взрывов на складе обратились 63 человека, сообщал «РБК-Украина».

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Ответственность на Россию за пожар на военном складе возложил и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. У себя в Facebook он написал, что войны в Приднестровье и Грузии, украинский и сирийский кризисы, отравление Скрипалей, хакерские атаки в Нидерландах и вмешательство в выборы по всему миру объединяет общий фактор, которым является Россия.

Служба безопасности Украины уже предположила, что причиной взрывов на складе боеприпасов могла стать спланированная диверсия. Военная прокуратура начала расследовать уголовное дело о небрежном отношении к военной службе.