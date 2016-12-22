На Украине произошел взрыв на военном складе
Общество, 07:23
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На Украине произошел взрыв на военном складе
Инцидент произошел в Черниговской области. В связи с происшествием эвакуированы тысячи людей
Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на военном складе №6 в районе города Ичня Черниговской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Указывается, что в связи с ЧП организован оперативный штаб, проводится эвакуация людей.
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи со взрывом эвакуированы около 10 тыс. человек. В радиусе 20 км от склада закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
На место происшествия выехала оперативная группа во главе с главой Генштаба Украины Виктором Муженко.
Что конкретно взорвалось на складе, не сообщается.Материал дополняется