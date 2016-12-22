Полпред президента представил врио губернатора Забайкальского края

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и членам регионального правительства врио губернатора края Александра Осипова. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Михайлович имеет большой опыт работы практически во всех отраслях экономики», — сказал Меняйло, отметив, что опыт врио губернатора будет востребован и поможет наладить ситуацию в крае.

Осипов рассказал, что в крае существует «уникальная возможность» включиться в нацпроекты, которые помогут отремонтировать социальные объекты, реконструировать ЖКХ и создать новые рабочие места. Для этого региональному правительству необходимо наладить работу с федеральным центром и качественно подготовить документы.

1 октября источники РБК рассказали, что губернатор края Наталья Жданова может уйти в отставку в рамках новой волны замен в губернаторском корпусе, а 11 октября она объявила о решении покинуть свой пост. Она заявила, что решение обусловлено «ее внутренними мотивами и обстоятельствами». Впоследствии она попросила прощения у жителей региона и пожелала им благополучия и мира.

Однако ее отставка не была сразу одобрена президентом. Жданова 8 октября ушла в плановый отпуск, однако по его окончании 22 октября она не вышла на работу.

24 октября Владимир Путин назначил Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края. Ранее Осипов занимал должность первого замглавы Минвостокразвития. Он рассказал президенту, что приоритетом для него является реализация крупных проектов. Осипов попросил у Путина поддержки в выделении субсидий для инвестпроектов, а также в создании территорий опережающего развития в регионе. Осипов вместе с супругой прибыл в Читу 26 октября.