Губернатор Забайкальского края Жданова попросила прощения у жителей

Подавшая в отставку губернатор Забайкальского края Наталья Жданова попросила прощения у жителей и пожелала им мира, добра и благополучия. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба губернатора.

«Спасибо всем тем, кто рядом со мной работал также честно и так же с полной отдачей. Уважаемые земляки, забайкальцы, желаю вам мира, добра и благополучия. Простите меня. И я прощаю всех, кому должна», — сказала она.

Видео: Пресс-служба Губернатора Забайкальского Края

Ранее 11 октября Жданова объявила о решении покинуть свою должность. Она заявила, что ее решение не связано с «предположениями и слухами, распространившимися в последние дни», а также с критикой и нападками на нее. Жданова добавила, ее уход обусловлен ее «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

О том, что глава Забайкальского края может уйти в отставку 1 октября, сообщали РБК источники, близкие к руководству региона. Один из экспертов назвал главной возможной причиной отставки Ждановой ее низкую личную популярность, вызванную слабой работой с общественным мнением.