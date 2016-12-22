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Путин сменил главу Забайкальского края
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Путин сменил главу Забайкальского края
Политика, 09:19
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Путин сменил главу Забайкальского края
Возглавлявшая регион Наталья Жданова подала в отставку в начале октября. Врио губернатора назначен Александр Осипов, работавший ранее в Минвостокразвития
Александр Осипов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел встречу с Александром Осиповым и объявил о решении назначить его временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края, сообщили в Кремле.

Встреча прошла вечером в среду, 24 октября.

Возглавлявшая регион Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. При этом она была в отпуске, из которого потом не вышла на работу.

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Источники РБК, близкие к руководству региона, называли в качестве причин отставки Ждановой сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкалье, а также то, что сильной поддержкой со стороны населения она так и не заручилась. Политологи отмечали, что при ней инвестиционный климат в регионе не улучшился.

Осипов на встрече с президентом заявил, что приоритетом в его работе станет реализация крупных проектов в регионе. В их числе он назвал освоение Быстринского полиметаллического и Аргунского уранового месторождений. Также он попросил поддержки Путина в создании территорий опережающего развития и в выделении субсидий для инвестпроектов. Кроме того, Осипов предложил распространить на регион «инструменты поддержки», которые были даны портовой зоне Владивостока: круглосуточный режим работы пунктов пропуска, свободная таможенная зона, ускоренный режим досмотра транспорта.

Александр Осипов в 2013 году был назначен первым замглавы Минвостокразвития. В первой половине 1990-х он работал в налоговой, затем ушел в бизнес. В 2009 году стал председателем экспертного совета «Деловой России».​

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Забайкальский край , Владимир Путин
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