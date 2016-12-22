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Объявившая об отставке глава Забайкалья не вышла на работу после отпуска
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Объявившая об отставке глава Забайкалья не вышла на работу после отпуска
Отставки губернаторов, 05:03
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Объявившая об отставке глава Забайкалья не вышла на работу после отпуска
Президентом отставка Ждановой до сих пор не принята. Ее отпуск должен был закончиться 22 октября. Глава региона, как пояснили затем в ее пресс-службе, воспользовалась правом на продление — у нее много «неотгулянных» дней
Наталья Жданова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Объявившая о своей отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не вышла после отпуска на работу, несмотря на то, что ее отставка так и не была одобрена президентом. Об этом сообщает местный портал zab.ru.

В плановый отпуск глава региона, по информации интернет-издания, ушла 8 октября. 22 числа Жданова должна была вернуться на работу, однако этого не произошло. 11 числа она объявила об отставке, которая однако пока так и не была подписана президентом. В настоящий момент ее обязанности исполняет первый вице-премьер региона Александр Кулаков. Временно исполняющий обязанности губернатора края не назначен.

«Ранее же говорили, что Наталья Николаевна [Жданова] может продлить отпуск», — пояснили zab.ru в пресс-службе губернатора Забайкальского края. «У нее много «неотгулянных» дней. У госслужащих отпуск достаточно большой — 38 дней стандартных, «плюс» выслуга», — добавил собеседник портала, заметив, что Жданова брала отпуск «по две недели, поэтому [у нее] осталось еще много дней», и губернатор воспользовалась правом на продление отпуска.

Позже в пресс-службе главы региона, как указывает zab.ru, уточнили, что Жданова должна будет вернуться на рабочее место 29 октября, если до этого дня ее отставку не примет президент.​

О решении покинуть свой пост губернатор Забайкальского края объявила 11 октября. В начале месяца о том, что она может досрочно оставить свою должность, говорили близкие к руководству региона источники РБК. Главой края Жданова отработала два года. В видеообращении, в котором она сообщила об отставке, губернатор попросила у жителей прощения, а также заметила, что ее решение «не связано с предположениями, слухами или даже злобными нападками на нее, которые распространялись в последние дни».

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Источники РБК среди причин ухода Ждановой ранее называли сложную социально-экономическую ситуации в Забайкалье (по итогам прошлого года край занял 65-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА рейтинг»). Кроме того, у Ждановой, по данным собеседников РБК, был низкий уровень поддержки среди населения, и вокруг нее сформировался негативный информационный фон (по результатам последних выборов в Законодательное собрание края «Единая Россия», которую представляла Жданова, заручилась поддержкой 28,30% жителей региона, потеряв по сравнению с прошлыми выборами более 10%).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Забайкалье , Наталья Жданова , отпуск
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