Кокорин-младший объяснил избиение водителя телеведущей «Первого канала»

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл объяснил, что они избили водителя телеведущей «Первого канала» за то, что он назвал их «петухами». Об этом сообщает МК.

«Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом», — сказал Кокорин-младший. При этом он подчеркнул, что не стоило распускать руки из-за одного слова.

Братьев Кокориных, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали до 8 декабря после потасовки в кафе в центре Москвы. В заведении они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Перед этим молодые люди напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, его госпитализировали.

Мамаев и Кокорин находятся в двухместных камерах, Кокорин-младший — в трехместной камере. Во ФСИН назвали поведение футболистов примерным.