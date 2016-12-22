В УПЦ раскритиковали слова патриарха Филарета о ее переименовании в РПЦ

Слова главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о лишении права именоваться УПЦ тех церквей, которые останутся в ведомстве Московского патриархата, безосновательны. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент, передает «РИА Новости».

«Украинская православная церковь получила свое название еще раньше, чем появилась независимое украинское государство, поэтому любые заявления на этот счет не имеют никакого основания», — заявил Климент.

Ранее Филарет объявил, что после проведения объединительного собора будет создана единая церковная организация. Ее будут называть Киевским патриархатом, а в официальных документах — УПЦ. Он добавил, что те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны будут сменить название своей организации на Российскую православную церковь (РПЦ) на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявлял, что в новую украинскую церковь никого «приглашать силой» не будут.

11 октября Вселенский патриархат подтвердил планы предоставить украинской церкви автокефалию. Он также установил каноническое общение с УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ), которые до недавнего времени считались раскольническими — канонической была признана только УПЦ Московского патриархата.

В ответ на действия Вселенского патриархата синод РПЦ 15 октября объявил о разрыве отношений с ним.



