Вселенский патриарх не увидел у РПЦ выбора насчет автокефалии на Украине

Патриарх Варфоломей считает, что принимаемые им решения являются обязательными для всего православного мира. РПЦ, по его мнению, рано или поздно должна будет принять автокефалию УПЦ КП и УАПЦ

Патриарх Константинопольский Варфоломей (на втором плане) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Константинопольский патриарх Варфоломей в ходе заседания городского правления греческой диаспоры в Стамбуле заявил, что Вселенский патриархат обладает исключительными правами, которые основаны на решениях Вселенских соборов, что делает выносимые им заключения обязательными для всех в православном мире. Об этом сообщает orthodoxia.info.

Варфоломей сообщил, что в деле насчет автокефалии на Украине он отступать не намерен. По его мнению, Русская православная церковь (РПЦ) рано или поздно должна будет последовать решению Константинопольского патриархата.

«Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора», — сказал патриарх.

Он считает, что решает украинскую проблему на основе церковного права, которое дано Вселенскому патриархату на Соборах, борется за то, чтобы спасти православие от национализма, сохранив мировую православную культуру. В России, по его словам, действует «черная пропаганда» с «хорошо проплаченными статьями», которая «бьет по Константинопольскому патриархату».

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение.

После этого РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Священный синод заключил, что Константинопольский патриархат после принятия такого решения самоликвидировался как координирующий цен​тр православия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником.

Для мирян и духовенства РПЦ решение о разрыве евхаристического общения предполагает запрет на совершение таинств в храмах Константинопольского патриархата. Могут возникнуть и трудности с транспортировкой в Россию святынь.​

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее указывал, что РПЦ не может признать «то право, которое Константинопольский патриарх себе присвоил», которое позволяет Варфоломею единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, «вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей и аннулировать те документы, которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, которая сохранялась на протяжении всего этого времени».