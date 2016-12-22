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СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска
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СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска
Общество, 13:07
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СК возбудил дело после сообщений о пытках в СИЗО Ногинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пыток заключенного в СИЗО в подмосковном городе Ногинске. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Московской области.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору) после появления соответствующей информации в СМИ.

Предварительно следствие установило, что в 2017 году неустановленные лица в камере СИЗО №11 совершили «насильственные действия сексуального характера» в отношении 37-летнего арестованного.

Следователи осмотрели помещение камеры, получили объяснение от руководителей изолятора, потерпевшего и его сокамерника. Также были изъяты документы об обращении арестованных за медицинской помощью.

Об изнасиловании сообщил телеканал «360», на сайте которого 10 октября было опубликовано соответствующее видео. В ролике, снятом в 2017 году, запечатлен допрос арестованного с применением насилия. Отмечается, что на видео, предположительно, только заключенные. Источник телеканала рассказал, что основной участник допроса вышел на свободу по УДО, которое он получил в обмен на показания, выбитые у сокамерника.

По данным «360», мужчина с видео, который участвовал в допросе, 36-летний Роман Новиков, который ранее был осужден на восемь с половиной лет в колонии строгого режима за распространение наркотиков и убийство. Источник в правоохранительных органах сказал, что Новиков содержался в СИЗО, а потом был переведен в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области и освобожден по УДО в апреле 2018 года.

Сам Новиков назвал видео постановкой «для сотрудников правоохранительных органов», которая была сделана ради компромата на руководство СИЗО. «У вас видео неполное. У вас нет куска, где говорится громко и четко, для кого это делается — со званиями, должностями и для какой цели», — заметил он. Новиков отметил, что во время съемок никто не пострадал, а после этого ролика он добился перевода в колонию во Владимирской области.

Новиков не раскрыл личность арестованного. Он только сказал, что в СИЗО он оказался по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Теги: Следственный комитет , пытки в тюрьмах , СИЗО
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