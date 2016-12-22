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Суд признал заключенного Макарова потерпевшим по второму делу о пытках
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Суд признал заключенного Макарова потерпевшим по второму делу о пытках
Дело о пытках в колонии Ярославля, 15:51
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Суд признал заключенного Макарова потерпевшим по второму делу о пытках

Следствие признало потерпевшим осужденного Евгения Макарова по новому уголовному делу об избиениях в колонии. Об этом РБК сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

«Руслана Вахапова [экс-заключенный колонии] сейчас допустили в суде в качестве представителя потерпевшего Макарова», — сказала юрист.

Второе уголовное дело о пытках в ярославской колонии №1 возбудили, после того как «Новая газета» опубликовала новую видеозапись с избиениями заключенных. При изучении этого видео следователи установили личности двух сотрудников ФСИН, которые уже являются фигурантами дела об избиениях.

В рамках нового дела суд арестовал замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова до 20 сентября.

Первое видео о пытках в колонии №1 в Ярославле появилось в «Новой газете» в июле. На ней сотрудники ФСИН избивали дубинками заключенного Евгения Макарова и лили ему на голову воду из ведра. После этого СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия). В результате фигурантами этого дела стали 12 сотрудников колонии.

Теги: Ярославль , колония , заключенные
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