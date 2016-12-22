Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным плодотворной. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я очень доволен этим визитом, меня принимали с огромным гостеприимством и очень тепло. Должен сказать, встреча была плодотворной, сейчас зародилась дружба», — сказал он, добавив, что много часов говорил с Путиным на разные темы, в том числе о внешней и внутренней политике и двусторонних отношениях.

Ранее Путин оценил переговоры с Конте как содержательные и результативные. Он отметил, что подписанные во время встречи межведомственные соглашения и контракты свидетельствуют о настрое на расширение двусторонних связей. Конте также пригласил Путина посетить Италию.

В присутствии Путина и Конте итальянская компания ANAS подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о вложениях в транспортную отрасль России. В частности, в строительство и реконструкцию участков дороги М-4 «Дон» и скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Компания Enel также подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД.