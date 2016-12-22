Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле

Рим продолжит настаивать на отмене санкций против Москвы, но правом вето не воспользуется, сообщил в Кремле итальянский премьер. По итогам переговоров подписан десяток соглашений, а Путин поддержал инициативу Италии по Ливии

Джузеппе Конте и Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Для Италии санкции никогда не являются целью, они представляют собой инструмент, который надо оставить за спиной, потому что лучшее решение — это диалог», — заявил председатель правительства Италии Джузеппе Конте по итогам своей первой встречи с президентом Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос, готов ли Рим как временный член Совета Безопасности ООН наложить вето на очередное продление санкций. Кризис на Украине, напомнил Конте, «это проблема, которая создала трещину и блокировала диалог, который сложился за 25 лет».

Переговоры Путина и Конте прошли в Кремле, трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

Итальянский премьер также опроверг предположения журналистов, что он приехал в Москву просить вложиться в итальянские государственные ценные бумаги. Итальянская газета La Stampa накануне визита Конте предположила, что он может обратиться к России с просьбой помочь в обслуживании внешнего долга. Италия пользуется защитными мерами Европейского центробанка, но срок их действия скоро истекает, и ей нужны гарантии, что его гособлигации будут выкуплены под обслуживание долга. «Я приехал не для того, чтобы просить президента Путина купить итальянские бумаги», — заверил Конте. Если Россия и купит их, то только потому, что сочтет это хорошей сделкой.

Новый римский друг

Как и его предшественники, 54-летний Конте постоянно подчеркивает необходимость сохранять и развивать отношения с Москвой. Только вступив в должность в июне и сразу отправившись на саммит «Семерки» в Канаду, он заявил о необходимости возвратить Россию в состав этого объединения.

Конте не занимал политических постов до утверждения премьером, он был профессором юриспруденции. На пост главы правительства его предложил Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», получившей в составе правоцентристской коалиции большинство голосов на выборах в парламент. Сальвини — последовательный сторонник сближения с Россией — был одним из первых евродепутатов, посетивших Крым после его присоединения к России и приветствовавший это событие. В правительстве у Сальвини пост министра внутренних дел, и он уже дважды побывал в России. На прошлой неделе он принял участие в заседании работающих в стране итальянских промышленников, входящих в союз Confindustria. «Санкции являются социальным, культурным и экономическим абсурдом», — напомнил он.

Об этом же говорили и предшественники Конте и Сальвини. В мае 2017 года премьер Паоло Джентилони на переговорах с Путиным в Сочи указал, что «не может быть автоматизма в механизме продления этих санкций», «необходимо серьезное обсуждение этого вопроса в ЕС».

Ограниченные возможности

Тем не менее пока Италии не удалось повлиять на общую позицию ЕС в отношении санкций, а итальянские компании из-за боязни санкционного давления США сворачивают работу с российскими предприятиями. В день встречи Конте с Путиным агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя аппарата правительства России сообщили о решении нефтяной компании Eni выйти из совместного с «Роснефтью» проекта в Черном море, а также о том, что компания ведет переговоры об остановке своего участия в проектах в Баренцевом море. В марте источники РБК также сообщали о выходе Eni из черноморского проекта на фоне санкций США. Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин по итогам переговоров с итальянскими партнерами заявил, что работы по проектам с Eni продолжаются по графику, а сообщения о выходе назвал слухами (его слова передало «РИА Новости»).

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

​Пока санкции остаются в силе, поддержку в Евросоюзе может получить другая итальянская инициатива — возобновление финансирования проектов российского малого бизнеса Европейским банком реконструкции и развития. О том, что идея заслуживает внимания, сказал РБК французский сенатор Жерар Лонге. Он рассказал, что намерен инициировать рассмотрение сенатом предложения Италии. Парламентарий надеется, что большая часть его коллег поддержат эту инициативу, но призвал не праздновать заранее ее победу в Европейском союзе.

Италия входит в число ведущих экономических партнеров России (занимает шестое место во внешнеторговом обороте после Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии и США). В 2013–2016 годах в торговле был спад — с $53,8 млрд товарооборот упал до $19,8 млрд, в 2017 году вырос на 20,8%, до $24 млрд, в этом году за первые восемь месяцев увеличился еще на 15%. Россия обеспечивает 35% потребностей Италии в газе, в 2017 году поставила 23,8 млрд куб. м.

«Италия всегда пыталась иметь свою позицию в российско-европейских отношениях, быть более открытой к Москве, но в рамках ЕС добиться этого ей очень сложно», — говорит Джованни Савино, профессор Института общественных наук РАНХиГС. ​

По итогам визита было подписано 13 соглашений. В частности, итальянская ANAS, принимавшая участие в реконструкции трассы М-4 «Дон», поможет в строительстве платной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань; компания Barilla инвестирует €200 млн в строительство нового предприятия по производству макарон в Подмосковье и расширит производство на уже работающем заводе в Солнечногорском районе.

Ливийский приоритет

Во внешней политике приоритетом последних месяцев для МИДа и правительства Италии остается организация международной конференции, посвященной Ливии. Конференция должна пройти в Палермо 12–13 октября с участием основных конфликтующих сторон. Приглашены также ведущие европейские политики, обсуждается визит президента Трампа, однако пока точный состав участников неизвестен. Конте повторил приглашение России принять участие. Путин заявил, что поддерживает проведение конференции, свое участие не подтвердил, но обещал, что Россия будет представлена на самом высоком уровне.

После свержения Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем. ПНС было сформировано весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН. Восток и частично юг страны контролирует избранная в ​2014 году палата представителей Ливии, известная как правительство в Тобруке. Его поддерживает национальная армия Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Для Италии Ливия является «критически важным досье», констатировала в беседе с РБК эксперт Французского института международных отношений в Париже Джованна Де Майо. Риму необходима стабилизация ситуации в стране, чтобы контролировать миграционную ситуацию и избежать новых скачков числа приезжих из Африки, уточнила эксперт. Как заметила Де Майо, в этом контексте Италия пытается вести диалог со всеми силами в Ливии, хотя официально поддерживает признанное ООН правительство Фаиза Сараджа. Инициатива проведения переговоров в Палермо очень важна для Рима и призвана собрать все стороны в Ливии и заинтересованные в ситуации внешние силы. Потенциально Россия может являться источником дестабилизации ситуации, если начнет поддерживать какую-то сторону в конфликте, но пока Рим настроен на переговоры с Москвой, заявила Де Майо. «Да и сама Россия, похоже, не спешит активизировать свои действия и занимает выжидательную позицию», — сказала аналитик.