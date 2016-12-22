Конте предложил Путину в ближайшее время посетить Италию

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригласил президента России посетить Италию в ближайшее время. С таким предложением он выступил на переговорах в Кремле, сообщает «Интерфакс».

Конте подчеркнул, что Путин долгое время не был в Италии. «Я очень не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что Вы не уделяете ему должного внимания», — сказал он.

В свою очередь Путин попросил поблагодарить мэра Рима и итальянских врачей за помощь российским болельщикам, пострадавшим в результате аварии в метро. «А я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, которые оказывают помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро», — заявил Путин.

Накануне, 23 октября, на эскалаторе станции Repubblica римского метро перед матчем ЦСКА и «Ромы» произошла авария. Эскалатор сначала набрал большую скорость, а потом резко остановился. В результате пострадали десятки человек, 15 россиян были госпитализированы.

Мэр Рима Вирджиния Раджи позже сказала, что российские болельщики прыгали на эскалаторе. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что инцидент произошел по вине россиян. «Были десятки пьяниц, которые устроили беспорядок. Это были «псевдотиффози» российской команды. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы люди на них прыгали», — сказал он радиостанции RTL.

