Итальянская ANAS вложится в автотрассу Москва — Казань

Итальянская ANAS, ранее принимавшая участие в реконструкции участков трассы М-4 «Дон», поможет в строительстве платной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань. Она должна войти в состав коридора, соединяющего Европу и Китай

Участок трассы М-4 «Дон» (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Российский фонд прямых инвестиций и итальянская госкомпания ANAS договорились о новых инвестициях в транспортную отрасль России, соглашение об этом было подписано в присутствии президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в распоряжение РБК.

«В соответствии с соглашением стороны договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, вошедших в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ», — говорится в сообщении. В числе потенциальных проектов, куда должны пойти инвестиции ANAS, — строительство и реконструкция двух участков автодороги М-4 «Дон» и строительство скоростной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

Ранее ANAS уже принимала участие в пилотном проекте по строительству участка длиной 228 км на трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом-на-Дону. О создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры ANAS и РФПИ объявили в мае 2017 года.

Планируемая длина проектируемой платной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — 729 км. В сентябре Минтранс оценивал стоимость строительства трассы в 540–550 млрд руб. Она должна пройти параллельно существующей трассе М-7.

Строительство транспортного коридора Европа — Западный Китай началось в 2008 году, он должен пройти по территории России, Казахстана и Китая. На западе коридор должен пройти до Санкт-Петербурга, на востоке — достигнуть побережья Желтого моря.

Итальянская ANAS специализируется на строительстве и обслуживании дорожной инфраструктуры. Она была основана в 1946 году, ее первоначальной задачей было восстановление дорог после Второй мировой войны. Под управлением ANAS в Италии находится национальная автодорожная сеть общей протяженностью более 27 тыс. км.