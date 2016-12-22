Enel договорилась с РЖД о стратегическом партнерстве

Итальянская компания Enel подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии партнерских отношений с РЖД, предполагающее продление поставок электроэнергии для РЖД через свою дочернюю компанию «Русэнергосбыт», говорится в сообщениях Enel и РЖД, распространенных по итогам встречи правительств России и Италии в Москве. Встреча проходила при участии Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

В итальянской компании заявили, что соглашение подписано с целью «обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение российской железнодорожной компании». Кроме того, стороны обязались повысить энергоэффективность всех сегментов отрасли транспортировок. В сообщении РЖД по итогам встречи указано о снижении затрат компании на приобретаемую электроэнергию. Сроки действия соглашения, а также условия поставок стороны не раскрывают.

Enel входит в десятку крупнейших энергетических компаний мира и работает с РЖД более десяти лет — с 2008 года «Русэнергосбыт» поставляет электроэнергию для российских железных дорог. В мае стало известно, что российская и итальянская компании договорились вместе развивать инновационные системы хранения электроэнергии. «Применение новейших разработок позволит улучшить показатели электрической сети, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и снизить пиковые нагрузки в районах, где еще не проведена модернизация электросетевого комплекса», — заявили тогда в РЖД.

РЖД — один из крупнейших потребителей энергии в России, говорил в 2015 году директор «Трансэнерго», филиала железнодорожной компании, Андрей Федоров. По его словам, РЖД тогда закупала для собственного потребления 46,8 млрд кВт•​​ч.