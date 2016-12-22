Путин оценил переговоры с Конте как содержательные и результативные

Президент России Владимир Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Подписанные межведомственные соглашения и коммерческие контракты свидетельствуют о взаимном настрое на расширение двусторонних связей по самым различным направлениям», — сказал президент.
Путин добавил, что также прошла видеоконференция с руководителями ведущих итальянских компаний, которые работают на российском рынке. Президент рассказал, что также в режиме видеоконференции был открыт завод по производству электродвигателей в Челябинске, построенный при участии Италии.
На переговорах Джузеппе Конте пригласил Владимира Путина в ближайшее время посетить Италию. Премьер-министр добавил, что российский лидер давно не был в этой стране. В свою очередь Путин попросил поблагодарить мэра Рима и итальянских врачей за оказание помощи российским болельщикам ЦСКА, пострадавшим накануне в результате аварии в метро.
В присутствии Путина и Конте было подписано соглашение, согласно которому Российский фонд прямых инвестиций и итальянская компания ANAS договорились об инвестициях в российскую транспортную отрасль. В рамках встречи президента России и премьер-министра Италии компания Enel подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии партнерских отношений с РЖД.