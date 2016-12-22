ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,19 EUR Нал. 77,34 76,20 USD Бирж. 66,66 +0,80 EUR Бирж. 76,74 +1,11 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6580,70 +91,60 IMOEX 2465,99 -1,12% RTSI 1165,27 -2,57% Brent 85,79 +0,61% DJIA 26747,53 -0,30% Nasdaq 7956,52 -0,85%
Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия»
Лента новостей
Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 16:39, РБК и Mastercard Климкин назвал неадекватной высылку украинского консула из Венгрии 16:37, Политика Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия» 16:31, Общество Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян 16:29, Фотогалерея  Российский космонавт и астронавты NASA вернулись на Землю с МКС 16:23, Технологии и медиа В Карачаево-Черкесии задержали участников террористического подполья 16:15, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:07, РБК и Мираторг Ротенберг рассказал об инциденте на железнодорожной части Крымского моста 16:07, Общество Сборная России проиграла США на женском чемпионате мира по волейболу 16:04, Спорт Когда продавать биткоин: криптовалюта подорожала до $6,6 тыс. 16:00, Крипто В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США 15:58, Общество Доходность американских гособлигаций достигла максимума за 7 лет. Почему? 15:56, Quote В армии отменят пилотки и станут выдавать трусы контрактникам 15:56, Общество НАТО усилит защиту от гибридных атак после попытки взлома ОЗХО 15:53, Политика Правительство направило еще 731 млн руб. на помощь заемщикам по ипотеке 15:48, Общество Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 15:45, РБК и Элитная недвижимость Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула 15:41, Политика В ЕС выразили беспокойство после заявлений о кибератаках на ОЗХО 15:40, Политика Жизнь богатейшего человека в истории: Джефф Безос и его привычки 15:29, Стиль Суперфуды и мил-киты: чего ждет российский потребитель 15:28, Потребрынок  МИД заявил о набирающей обороты «западной шпиономании» 15:20, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 15:16, РБК и Philips Высылка четырех россиян из Нидерландов. Главное 15:14, Политика В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение 15:13, Политика МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО 15:13, Политика В здании Морского порта в Санкт-Петербурге взорвалась сигнальная ракета 15:07, Общество В московском таксопарке рассказали о поездке предполагаемого агента ГРУ 14:55, Политика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:50, РБК и FW Raiffeisen
Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия»
Общество, 16:31
0
Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия»
Заключение фигурантки «дела «Нового величия» под стражу — незаконно, постановил Мосгорсуд. С августа Анна Павликова и Мария Дубовик переведены под домашний арест
Анна Павликова (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Московский городской суд подтвердил перевод фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой под домашний арест. Одновременно постановление Дорогомиловского суда от 16 марта о заключении Павликовой под стражу признано незаконным и отменено. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Павликовой Ольга Карлова назвала решение об аресте своей подзащитной «необоснованным и незаконным». Когда принималось решение суда, Павликова была несовершеннолетней, имела хронические заболевания, отметила Карлова. «За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было», — сказала Карлова.​

Она попросила суд перевести Павликову под подписку о невыезде. Из-за электронного браслета, надетого на Павликову, врачи отказываются ее лечить, добавила адвокат.

Дорогомиловский суд 16 марта заключил под стражу двух участников движения «Новое величие», несовершеннолетнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверых фигурантов дела отправили под домашний арест. Следователи посчитали, что обвиняемые намеревались свергнуть конституционный строй и установить временное правительство, им вменяется создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Защита обвиняемых настаивает, что инициатором создания движения был оперативник центра «Э» МВД и два его агента. Об этом же писало издание «Медиазона». Движение «Новое величие» выросло из чата в Telegram. Из материалов дела следует, что некий Руслан Д., лично вступивший в чат, предложил участникам создать организацию «Новое величие», написал ее устав, включив туда положение о трибунале над руководителями органов власти, и предлагал участникам начать поиск средств и закупку оружия. Руслан Д., в протоколе допроса указан как Александр Константинов, объяснял, что вступил в чат для сбора сведений «для последующей передачи правоохранительным органам», так как он понимал «возможность противоправной деятельности» членов движения. Защитник Марии Дубовик Максим Пашков считает, что Руслан Д. — штатный сотрудник ФСБ.

После развернувшейся общественной кампании, в том числе проведения на Тверской улице в Москве «Марша матерей», следствие сообщило о намерении смягчить обвиняемым меру пресечения. В итоге 16 августа Павликову и Дубовик перевели под домашний арест.

Несвободный интернет: кого судили за посты в социальных сетях Еще 5 фото
Фотогалерея

Тем временем Генпрокуратура не нашла провокации сотрудников правоохранительных органов в «деле «Нового величия». «Признаков провокации преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов не выявлено», — говорится в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который просил генпрокурора Юрия Чайку проверить, не стали ли фигуранты «дела «Нового величия» жертвами подстрекательства со стороны правоохранителей. «Нарушений при проведении оперативно-разыскных мероприятий, результаты которых использованы в доказывании по данному делу, не установлено», — следует из ответа надзорного ведомства (копия есть у РБК).

Авторы: Павел Казарновский, Елизавета Антонова.
Теги: Анна Павликова , "Новое величие"
Главное
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам Политика
Материалы по теме
Фигурант дела «Нового величия» попросил Москалькову о домашнем аресте Общество
Суд продлил домашний арест двум фигуранткам «дела «Нового величия» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter