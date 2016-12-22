Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия»

Заключение фигурантки «дела «Нового величия» под стражу — незаконно, постановил Мосгорсуд. С августа Анна Павликова и Мария Дубовик переведены под домашний арест

Анна Павликова (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Московский городской суд подтвердил перевод фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой под домашний арест. Одновременно постановление Дорогомиловского суда от 16 марта о заключении Павликовой под стражу признано незаконным и отменено. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Павликовой Ольга Карлова назвала решение об аресте своей подзащитной «необоснованным и незаконным». Когда принималось решение суда, Павликова была несовершеннолетней, имела хронические заболевания, отметила Карлова. «За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было», — сказала Карлова.​

Она попросила суд перевести Павликову под подписку о невыезде. Из-за электронного браслета, надетого на Павликову, врачи отказываются ее лечить, добавила адвокат.

Дорогомиловский суд 16 марта заключил под стражу двух участников движения «Новое величие», несовершеннолетнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверых фигурантов дела отправили под домашний арест. Следователи посчитали, что обвиняемые намеревались свергнуть конституционный строй и установить временное правительство, им вменяется создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Защита обвиняемых настаивает, что инициатором создания движения был оперативник центра «Э» МВД и два его агента. Об этом же писало издание «Медиазона». Движение «Новое величие» выросло из чата в Telegram. Из материалов дела следует, что некий Руслан Д., лично вступивший в чат, предложил участникам создать организацию «Новое величие», написал ее устав, включив туда положение о трибунале над руководителями органов власти, и предлагал участникам начать поиск средств и закупку оружия. Руслан Д., в протоколе допроса указан как Александр Константинов, объяснял, что вступил в чат для сбора сведений «для последующей передачи правоохранительным органам», так как он понимал «возможность противоправной деятельности» членов движения. Защитник Марии Дубовик Максим Пашков считает, что Руслан Д. — штатный сотрудник ФСБ.

После развернувшейся общественной кампании, в том числе проведения на Тверской улице в Москве «Марша матерей», следствие сообщило о намерении смягчить обвиняемым меру пресечения. В итоге 16 августа Павликову и Дубовик перевели под домашний арест.

Тем временем Генпрокуратура не нашла провокации сотрудников правоохранительных органов в «деле «Нового величия». «Признаков провокации преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов не выявлено», — говорится в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который просил генпрокурора Юрия Чайку проверить, не стали ли фигуранты «дела «Нового величия» жертвами подстрекательства со стороны правоохранителей. «Нарушений при проведении оперативно-разыскных мероприятий, результаты которых использованы в доказывании по данному делу, не установлено», — следует из ответа надзорного ведомства (копия есть у РБК).