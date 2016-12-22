Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов»

В Кремле не обсуждают нежелание страховых компаний участвовать в страховании пусков ракет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее «Роскосмос» не смог найти страховщиков для двух предстоящих запусков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со страхованием запусков ракет, которым не желают заниматься российские страховщики, — дело «Роскосмоса», а не Кремля, передает корреспондент РБК.

«Эта тема не обсуждается никак. Это тема «Роскосмоса», это тема страховых компаний. Поэтому мы действительно видели сообщения на этот счет, но надеемся, что эта ситуация будет урегулирована самой компанией, это вопрос компании», — отметил Песков.

Ранее Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в структуру «Роскосмоса») не нашел желающих застраховать пуски ракет «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (.pdf) и «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» (.pdf).

ЦЭНКИ рассчитывал застраховать пуск «Прогресса» на 3,24 млрд руб., при этом максимальный размер страховой премии был установлен на уровне 116,5 млн руб. Пуск спутника ГЛОНАСС планировалось застраховать на 3 млрд руб.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п.п. 14.7.5 п. 14.7 р. 14 положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в заключении комиссии.

За то, чтобы признать обе закупки несостоявшимися, проголосовали семь членов комиссии, против — никто.

Запуск спутника пока запланирован на 3 ноября, он должен пройти на космодроме Плесецк. Это будет уже второе в текущем году обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС, предыдущий запуск был совершен 17 июня.

В пресс-службе «Роскосмоса» РБК заявили, что все старты ракет будут назначены после объявления результатов работы госкомиссии по аварии «Союза», которая произошла 11 октября.​ Информацию о том, что госкорпорация не нашла желающих страховать запуск «Глонасс-М» на ракете «Союз», в пресс-службе оставили без комментария. Позднее в госкорпорации сообщили, что «сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было», а вопрос страхования «Союза-ФГ» является техническим.

Страховщиков нового запуска «Роскосмос» не нашел после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Пуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» и новым экипажем МКС — россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом — проходил с космодрома Байконур. На 119-й секунде после старта произошла нештатная ситуация, в результате которой космонавтам пришлось эвакуироваться в аварийной капсуле. Они успешно приземлились в казахстанской степи.​ Для расследования причин аварии власти создали специальную госкомиссию. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушений, допущенных при сборке ракеты на Байконуре.

Запуск был застрахован компанией «Согласие». Лимит ответственности страховщика составляет 4,66 млрд руб. В настоящее время компания изучает обстоятельства аварии, но уже назвала рекордной потенциальную выплату по страховке, если произошедшее будет признано страховым случаем. В «Ингосстрахе» было перестраховано 25% риска по «Союзу МС-10», что составляет 1,164 млрд руб., уточняли РБК в пресс-службе компании.