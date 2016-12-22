ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,93 64,83 EUR Нал. 75,15 73,99 USD Бирж. 65,15 -0,37 EUR Бирж. 74,22 -0,89 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6595,50 +61,40 IMOEX 2342,93 +1,62% RTSI 1132,86 +2,35% Brent 76,44 -0,73% DJIA 25191,43 -0,50% Nasdaq 7439,12 -0,40%
Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов»
Лента новостей
Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 14:43, РБК и Thomson Reuters Норму о подарках чиновникам ценой до 3 тыс. руб. предложили упразднить 14:42, Общество Выпущенная Су-24 ракета упала в 2 км от деревни в Челябинской области 14:39, Общество Конте предложил Путину в ближайшее время посетить Италию 14:28, Политика Владимир Потанин призвал не регулировать крипторынок жестко 14:26, Крипто Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 14:24, Партнерский материал SANA сообщила о новом авиаударе коалиции по пригороду Дейр-эз-Зора 14:23, Общество Заоблачное хранилище: как развивается складской рынок для e-commerce 14:22, Строительство  Попытка Минфина продать длинный долг окончилась неудачей 14:16, Финансы СМИ сообщили о договоренности «Спартака» с тренером тульского «Арсенала» 14:15, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:15, РБК и Volkswagen СК назвал причину прорыва газопровода во Владимирской области 14:10, Общество «Мы серьезный столичный театр»: Сергей Безруков о руководстве театром 14:00, Общество  Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных 13:58, Технологии и медиа Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка запланировал войти в топ-3 в России 13:53, Технологии и медиа «Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток 13:50, Общество Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов» 13:48, Финансы Кудесник счастья: доктор Леонид Элькин о запросах и страхах бизнесменов 13:46, Стиль Минфин заявил о невозможности полностью отменить валютный контроль 13:40, Экономика Лыжника Сергея Устюгова прооперируют из-за трещины пальца руки 13:37, Спорт В ожидании взлета: что изменит новый хардфорк Ethereum 13:36, Крипто Таможня увидела риски экономической безопасности от изменения уплаты НДС 13:26, Экономика Как полюбить овощи и питаться правильнее 13:25, РБК и Philips Глава Минтруда рассказал о беспрецедентном росте зарплат россиян 13:23, Общество Сенаторы отказались ехать в Норвегию после задержания сотрудника Совфеда 13:17, Политика В «Нафтогазе» заявили о взыскании с «Газпрома» $18 млн 13:15, Бизнес Современные технологии контроля диабета дают новый уровень свободы 13:15, Партнерский материал Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании 13:12, Бизнес
Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов»
Финансы, 13:48
0
Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов»
В Кремле не обсуждают нежелание страховых компаний участвовать в страховании пусков ракет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее «Роскосмос» не смог найти страховщиков для двух предстоящих запусков
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со страхованием запусков ракет, которым не желают заниматься российские страховщики, — дело «Роскосмоса», а не Кремля, передает корреспондент РБК.

«Эта тема не обсуждается никак. Это тема «Роскосмоса», это тема страховых компаний. Поэтому мы действительно видели сообщения на этот счет, но надеемся, что эта ситуация будет урегулирована самой компанией, это вопрос компании», — отметил Песков.

Ранее Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в структуру «Роскосмоса») не нашел желающих застраховать пуски ракет «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (.pdf) и «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» (.pdf).

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

ЦЭНКИ рассчитывал застраховать пуск «Прогресса» на 3,24 млрд руб., при этом максимальный размер страховой премии был установлен на уровне 116,5 млн руб. Пуск спутника ГЛОНАСС планировалось застраховать на 3 млрд руб.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п.п. 14.7.5 п. 14.7 р. 14 положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в заключении комиссии.

За то, чтобы признать обе закупки несостоявшимися, проголосовали семь членов комиссии, против — никто.

Запуск спутника пока запланирован на 3 ноября, он должен пройти на космодроме Плесецк. Это будет уже второе в текущем году обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС, предыдущий запуск был совершен 17 июня.

В пресс-службе «Роскосмоса» РБК заявили, что все старты ракет будут назначены после объявления результатов работы госкомиссии по аварии «Союза», которая произошла 11 октября.​ Информацию о том, что госкорпорация не нашла желающих страховать запуск «Глонасс-М» на ракете «Союз», в пресс-службе оставили без комментария. Позднее в госкорпорации сообщили, что «сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было», а вопрос страхования «Союза-ФГ» является техническим.

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
Фотогалерея

Ошибка на Байконуре: как 6-миллиметровая деталь привела к аварии «Союза»
Политика

Страховщиков нового запуска «Роскосмос» не нашел после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Пуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» и новым экипажем МКС — россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом — проходил с космодрома Байконур. На 119-й секунде после старта произошла нештатная ситуация, в результате которой космонавтам пришлось эвакуироваться в аварийной капсуле. Они успешно приземлились в казахстанской степи.​ Для расследования причин аварии власти создали специальную госкомиссию. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушений, допущенных при сборке ракеты на Байконуре.

Запуск был застрахован компанией «Согласие». Лимит ответственности страховщика составляет 4,66 млрд руб. В настоящее время компания изучает обстоятельства аварии, но уже назвала рекордной потенциальную выплату по страховке, если произошедшее будет признано страховым случаем. В «Ингосстрахе» было перестраховано 25% риска по «Союзу МС-10», что составляет 1,164 млрд руб., уточняли РБК в пресс-службе компании.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев, Екатерина Костина.
Теги: «Роскосмос» , страхование , запуск ракеты , «Глонасс-М» , «Союз МС» , космос ...
Главное
Кремль заявил о «чрезвычайной опасности» новой гонки вооружений Политика
Материалы по теме
Страховщики заплатят «Роскосмосу» за последние три аварии 15 млрд руб. Финансы
«Согласие» назвало рекордной потенциальную выплату по страховке за «Союз» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter