Страховщики заплатят «Роскосмосу» за последние три аварии 15 млрд руб.

За последние три аварии страховщики выплатят «Роскосмосу» 15 млрд руб. при том, что госкорпорация потратила на страхование запусков не более 1 млрд руб., рассказал в интервью «РИА Новости» президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор-руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов.

«При таких соотношениях сборов и выплат страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами российской космической отрасли», — подчеркнул Шутов.

Представитель «ВТБ Страхование» пояснил, что за аварию с потерей гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» страховщикам предстоит выплатить 2,5 млрд руб., за аварию ангольского спутника «Ангосат» — 7,5 млрд руб., а за аварию, в результате которой был сорван выход на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-10», — 4,6 млрд руб.

По словам Шутова, в результате последней аварии тарифы на страхование запусков ракет-носителей «Союз» могут вырасти примерно в 1,5 раза.

«Тем самым участники рынков космического страхования будут пытаться хоть как-то компенсировать понесенные потери», — сказал эксперт.

​Авария «Союз МС-10» произошла 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения.